Verso il voto | inaugurata la sede di ' Patto x Foligno'

Spagna - bocciata finanziaria. Verso voto : 14.43 Il Parlamento spagnolo ha bocciato la finanziaria 2019 del governo Sanchez. Sono stati 191 i voti contrari alla legge di bilancio. A votare contro i deputati dell'opposizione conservatrice e dei partiti regionali catalani. 158 i favorevoli su un totale di 350parlamentari. L'esito parlamentare sulla finanziaria apre alla soluzione del voto anticipato. Già oggi il premier Sanchez potrebbe annunciare il voto anticipato di un anno rispetto ...

Spagna - il Parlamento boccia la Finanziaria. Verso il voto anticipato : Il Parlamento spagnolo ha bocciato la legge di bilancio del governo di Pedro Sanchez. Il primo ministro socialista potrebbe, come annunciato, decidere di mettere fine alla legislatura e indire le ...

Brexit - May Verso rinvio voto ratifica : 17.38 Theresa May potrebbe chiedere un altro rinvio sulla ratifica dell'accordo sulla Brexit. Lo conferma il ministro Brokenshire ammettendo che è impensabile chiudere in pochi giorni la partita appena riaperta con l'Ue nel tentativo di rivedere l'intesa. L'ipotesi è che May proponga il voto entro febbraio di una mozione emendabile. Preoccupata l' opposizione che teme che May possa continuare a temporeggiare per poi imporre un ultimatum secco ...

Regionali - Abruzzo Verso il voto : Domani alle urne si presenteranno poco più di 1.200.000 persone. La coalizione di centrodestra si presenta unita solo per le Regionali

Taglio parlamentari - Verso primo voto in Senato. Pd : “E’ taglio della democrazia”. M5s : “Scuse banali contro la riforma” : I partiti si preparano a votare sul taglio dei parlamentari. E se sulla carta sono tutti o quasi d’accordo sulla riduzione degli eletti alle Camere, dalla maggioranza alle opposizioni, il voto unanime sul disegno di legge di riforma costituzionale sembra al momento un obiettivo quasi irraggiungibile. Il testo deve affrontare quattro passaggi tra Camera e Senato e per evitare il referendum popolare, dovrebbe ottenere il consenso dei 2\3 ...

Primarie Pd - scontro su cifre. Zingaretti Verso vittoria nei circoli - ma non basta : “Basta polemiche - ora tutti al voto” : Percentuali che ballano, voti annullati e ricorsi. In attesa dei risultati definitivi delle Primarie nei circoli, il Partito democratico fa i conti con tensioni interne e malumori. Secondo fonti vicine al candidato Nicola Zingaretti infatti, il presidente del Lazio è in testa con il 49,1 per cento delle preferenze e lo sfidante Maurizio Martinaè fermo al 35,1 per cento. Per i collaboratori vicino all’avversario invece, Zingaretti sarebbe ...

Brexit - May "impegno a modifica accordo Ue sul backstop"/ Voto Piano B il 13 febbraio : Corbyn "Verso rinvio" : Brexit, May: 'Voto in Parlamento sul Piano B il 13 febbraio'. Impegno a rinegoziare accordo Ue sul backstop: lo spettro del no deal in Regno Unito

Brexit - May Verso il voto di sfiducia. Il negoziatore Ue : "No deal è vicino" : Dopo la bocciatura da parte dei parlamentari britannici dell'accordo sulla Brexit, Theresa May oggi deve affrontare un altro voto cruciale. Quello della sfiducia contro il suo governo, che il leader laburista Jeremy Corbyn ha presentato alla Camera dei Comuni. "Questo esecutivo ha fallito, non può governare", ha dichiarato Corbyn.Come riporta Repubblica, se la May dovesse cadere, la sua carriera politica sarebbe finita per smepre. Se dovesse ...

Brexit - May Verso il voto di sfiducia. Il negoziatore Ue - Barnier 'Forte il rischio di un no deal' : A dieci settimane dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea - la data è fissata per il 29 marzo - la politica britannica è nel caos e la premier Theresa May si prepara ad affrontare un difficile voto di sfiducia, dopo che ieri il Parlamento di Westminster ha bocciato senza appello l'accordo che aveva ...

Brexit - il giorno del giudizio per May : stasera il voto - Verso la bocciatura dell'accordo : Il governo britannico di Theresa May serra le file nel tradizionale consiglio dei ministri del martedì, riunitosi stamattina a poche ore dal voto di ratifica alla Camera dei Comuni sull'accordo ...

Verso il voto - a Foligno le forze di sinistra fanno fronte comune : "Uniti nella discontinuità" : Tra i progetti anche quello dei voto consultorio che chiami in causa i minori di 18 anni per avvicinarli alla politica. di Maria Tripepi

Manovra attesa in Aula per il voto : Verso fiducia su testo del governo : Arriverà con ogni probabilità domani, in Aula al Senato, il maxiemendamento alla legge di bilancio. Lo si apprende a margine dei lavori della commissione Bilancio di Palazzo Madama. Il...

Matteo Salvini non tollera più i grillini : Verso il voto a marzo : La fine del Governo è nell’aria. Gli italiani non credono più nelle favole grilline. Sono arrabbiati, si sentono traditi. Peggio

Sondaggi : Lega stabile al 32% - M5s cala nelle intenzioni di voto. Sale la sfiducia Verso la manovra : La Lega continua a essere il primo partito, alta e stabile al 32%. Il Movimento 5 Stelle, invece, scende di un punto e un decimale e si assesta al 26,2. Tra i due alleati ci sono ormai sei punti di stacco, e il consenso per il governo in carica è oltre il 58%. Sono i dati dell’ultimo Sondaggio di Swg, diffusi dal TgLa7 il 10 dicembre. Dalla rilevazione emerge che il Pd è stabile al 17,5 (-0,1 rispetto al 3 dicembre), Forza Italia cresce di ...