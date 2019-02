Verso Atletico Madrid-Juventus | CR7 bestia nera dei Colchoneros | il dato

Champions League - il borsino di Allegri Verso Atletico Madrid-Juventus : chi giocherà? : Tutti gli uomini della lista Champions a disposizione, solo l'imbarazzo della scelta per Massimiliano Allegri , che domani vedrà rientrare nel gruppo anche Douglas Costa. Il modo migliore per ...

Juventus - Cristiano Ronaldo eguaglia Platini : Verso l'Atletico a suon di gol : Nella serata del ritorno al gol di Dybala, la scena in casa Juventus è ancora una volta tutta per Cristiano Ronaldo . Per il fenomeno portoghese parlano i numeri e anche in casa contro il Frosinone, ...

Infortunati Juventus - Verso l’Atletico Madrid : ecco chi ci sarà in Champions : Infortunati Juventus – Secondo quanto riportato da Sky, le ultime dalla Continassa sembrebbero presagire bone nuove.Atletico Madrid-Juventus è la sfida più attesa degli ottavi di finale di Champions League, perché scenderanno in campo due delle squadre più forti d’Europa che con questa manifestazione hanno un conto aperto I ‘colchoneros’ sono stati beffati in due finali dal Real, in modo doloroso, […] More