Vergogna in Serie C | Cuneo-Pro Piacenza 20-0 | questo non è professionismo | le soluzioni

(Di domenica 17 febbraio 2019) Si è giocata una giornata molto importante valida per il campionati diC ma quello che è successo oggi può considerarsi veramente clamoroso, basta guardare il risultato della partita-Pro, 20-0. Ma serve fare un’analisi su quello che è successo, una situazione che ha trovato un epilogo vergognoso solo nella giornata di oggi ma che va avanti ormai da diversi mesi. Il Proha dovuto fare i conti con una situazione drammatica dal punto di vista economico e per ben tre volte non è scesa in campo con conseguente 0-3 a tavolino, un’altra defezione avrebbe portato all’esclusione del campionato ed alla radiazione. Peril Proha deciso di presentarsi per la gara controma in… 7 calciatori. La partita si è incredibilmente disputata, ovviamente non c’è stata storia, 20-0 il risultato finale, gli ospiti anche ...