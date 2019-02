Venditore ambulante aggredito dal branco | una donna lo difende

Assassinato Venditore ambulante nel Napoletano : spari tra la folla : Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Mugnano di Napoli. La vittima, Giovanni Pianese, un venditore ambulante di 63 anni di prodotti ittici, è stata freddata con un colpo alla testa. C'era ...

Pretendeva una fornitura gratis di panini da un Venditore ambulante : condannato a oltre 11 anni : Lo stesso giudice Tosi, ha assolto un 24enne per il reato di concorso in estorsione. Caduta, invece, l'accusa di danneggiamento seguito da incendio.

Pisa : gettano liquido - forse candeggina - in faccia ad un Venditore ambulante senegalese : Gli hanno lanciato del liquido sul volto, probabilmente candeggina, e poi sono fuggiti. Gli aggressori, due giovani a bordo di uno scooter. La vittima, un venditore ambulante senegalese che, dopo l'accaduto, è stato ricoverato in ospedale e poi dimesso subito dopo con 10 giorni di prognosi. Il fatto è accaduto in pieno centro a Pisa. Secondo il racconto della vittima, i due ragazzi si sarebbero avvicinati per poi gettargli addosso del liquido. ...

Ambulante extracomunitario ucciso a Napoli da un altro Venditore straniero : Omicidio sul lungomare di Napoli. La polizia indaga si quanto accaduto all'altezza di un semaforo dove c'erano due venditori ambulanti di fazzoletti extracomunitari, all'altezza di Mergellina. I due, secondo una ricostruzione non ufficiale, avrebbero avuto un diverbio. Uno di loro è rimasto senza vita sul marciapiede, accoltellato all'addome. Secondo le prime ricostruzioni, i due nordafricani ambulanti hanno ...

Firenze - uccise Venditore ambulante senegalese su Ponte Vespucci : chiesti 16 anni di carcere per Roberto Pirrone : Sedici anni di carcere. È quanto ha chiesto il sostituto procuratore Giuseppe Ledda per l’ex tipografo in pensione Roberto Pirrone, accusato dell’omicidio dell’ambulante senegalese Idy Diene ucciso a colpi di pistola il 5 marzo scorso sul Ponte Vespucci a Firenze. La richiesta tiene conto di una pena effettiva di 24 anni, ridotti di 8 per il ricorso al rito abbreviato. Nonostante sia stato accertato che il pensionato fosse in grado di intendere ...