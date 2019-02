Valentino Rossi festeggia con amici e fidanzata | ' Grazie a tutti | compleanno splendido'

Compleanno Valentino Rossi – Il Ranch diventa una maxi torta - festa grande a Tavullia : il Dottore ringrazia con un post social : Valentino Rossi ringrazia sui social: il post del Dottore dopo la festa per il suo 40° Compleanno grande festa a Tavullia ieri sera per il 40° Compleanno di Valentino Rossi: il Dottore ha festeggiato questo splendido traguardo con tutti i suoi più cari amici e, ovviamente la sua fidanzata Francesca Sofia Novello. Regali speciali, tanto divertimento e torte…a tema per Valentino Rossi che è stato invitato dai suoi amici a soffiare ben ...

Valentino Rossi ed i suoi primi 40 anni : Per chiunque altro sarebbe un'età da pensione, ma non per il Dottore, re Sole della sella, ancora alla ricerca del decimo titolo mondiale

Compleanno Valentino Rossi. Guido Meda : il segreto di Valentino? Compierne due volte venti : La forza con cui Valentino Rossi arriva a quarant'anni, intatto nell'immagine, dopo averne passati ventiquattro di battaglie mondiali, è quella di aver saputo gestire un cambiamento profondo di sé man ...

MotoGP - tanti auguri a Valentino Rossi. Sono 40 per il Dottore : MotoGP, tanti auguri a Valentino Rossi. Sono 40 per il Dottore Il 16 febbraio è una data fondamentale per gli amanti di motori e non solo. Oggi, infatti, è il compleanno di Valentino Rossi, leggenda per eccellenza delle due ruote. Sono quarant’anni per lui quest’anno, più della metà dei quali trascorsi in sella ad una moto, verso la leggenda. Quel numero 46 ha saputo negli anni appassionare e conquistare tutti, italiani e ...

Compleanno Valentino Rossi – Biaggi - Gibernau e Lorenzo : gli auguri dei rivali storici tra sfide e ironia! Manca solo Marquez [VIDEO] : Piovono videomessaggi di auguri sui social per ValentinoRossi: Biaggi, Gibernau e Lorenzo superano la rivalità, mentre Marquez… Oggi è un giorno importantissimo per la MotoGp: tutto il mondo a due ruote, e in generale quello dello sport, ma anche dello spettacolo, della musica ecc, omaggia Valentino Rossi. Il Dottore è entrato ufficialmente oggi nei tanto chiacchierati ‘anta’ e celebra questo speciale traguardo con amici ...

Valentino Rossi compie 40 anni - pioggia di auguri per il 'Dottore' : Valentino Rossi oggi compie 40 anni, e a festeggiare il 'Dottore' ci sono proprio tutti. Dai colleghi motociclisti al mondo dello sport, fino ai vip dello spettacolo e ai semplici tifosi. La carrellata di auguri inizia dal campione del mondo della F1 Lewis Hamilton a Kimi Raikkonen, passando per numeri uno del tennis mondiale Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal e la spagnola Garbine Muguruza, da Diego Armando Maradona a Mick Doohan e ...

“Entusiasti di condividere con te questo nuovo capitolo della storia della MotoGp” : lo speciale messaggio di auguri della Yamaha per i 40 anni di Valentino Rossi : Il messaggio speciale della Yamaha per il 40° compleanno di Valentino Rossi: le dolci parole del team di Iwata per il Dottore Sono ben 40 le candeline che Valentino Rossi spegne oggi, un traguardo che il nove volte campione del mondo ha deciso di festeggiare con amici e parenti in maniera blindatissima, senza far trapelare nulla sui social. Tantissimi i messaggi di auguri per il pilota Yamaha sui social e, tra questi, non poteva di certo ...