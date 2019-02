Usa | Tim Cook con Ivanka Trump nel comitato sull' automazione del lavoro

Domenica in - Mara Venier difende Ultimo : "L'unico che si è scUsato per non essere venuto in trasmissione" : Mara Venier si schiera dalla parte di Ultimo, il cantante secondo classificato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. La settimana scorsa sono stati tanti i cantanti a non aver partecipato all'edizione speciale di Domenica In dedicata al Festival della canzone italiana: tra gli assenti c'era anche Ultimo, in protesta con la decisione della giuria di qualità che aveva decretato la vittoria di Mahmood.Nel corso della puntata del 17 ...

Mara Venier a 'DomenicaIn' difende Ultimo : "È l'unico ad avermi chiesto scUsa per non essersi presentato in studio. Lo voglio ringraziare" : Nonostante sia già passata una settimana dalla fine del 69esimo Festival di Sanremo, le polemiche su podio e classifica dei cantanti in gara sembrano non volersi placare. Se ne parla da giorni in tv, e se ne parla ancora oggi a DomenicaIn. Ne sa qualcosa 'zia' Mara Venier, che inizia il talk-show domenicale con un primo dibattito sulle assenze dei 'Big' alla puntata in diretta dal teatro Ariston di Sanremo di domenica scorsa - puntata ...

Un Posto Al Sole - spoiler prossima settimana : SUsanna paga la crisi dei genitori : Lunedì 18 febbraio inizia una nuova settimana con la soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' che vede al centro delle trame il personaggio di Adele, stanca di subire le violenze del marito. La donna vuole dare una svolta alla propria vita e si rende conto della gravità della situazione al punto tale da vedersi costretta a chiedere aiuto a Giulia, pronta a mostrare la sua vicinanza alla consuocera. Le anticipazioni delle puntate che andranno in ...

Usa - serial killer disegna i volti di 16 vittime - l'FBI : 'Aiutateci a identificarle' : l'FBI, ha deciso di rendere noti i disegni -ritraenti 16 volti- realizzati da Samuel Little, ex pugile 78enne ribattezzato il serial killer più feroce d'America. L'uomo, nei mesi scorsi, ha confessato di aver ucciso più di 90 donne in 40 anni. Non tutte le vittime sono state identificate e l'agenzia statunitense spera, così, di dare un nome a quelle ragazze. La galleria degli orrori Martedì, il Federal Bureau of Investigation ha deciso di ...

Borse in volata su dati Usa e «progressi» con Cina. Corre Tim : Andamento dello spread Btp / Bund Debole Tokyo, pesano dati Usa e rafforzamento yen Chiusura in netto calo, intanto, per la Borsa di Tokyo che ha risentito anch'essa dei dati deludenti sull'economia ...

Usa - "ho ucciso 93 donne" : il serial killer disegna i ritratti delle sue vittime | Foto : L'Fbi ha diffuso gli "identikit" fatti dall'assassino con la speranza che qualcuno possa dare loro un'identità

Usa - crescono timori recessione. La Fed alzerà i tassi solo una volta nel 2019 : 'Certamente ha senso che la Fed prenda una pausa sulla politica per vedere come andranno le cose'. Al momento le stime indicano una crescita economica al 2,4% medio quest'anno, un dato più basso ...

Settimana di paUsa per Legacies che torna con un talent nella scuola dei Salvatore e Paul Wesley sul set : Chi era alla ricerca di un nuovo episodio di Legacies questa Settimana è rimasto a bocca asciutta visto che la serie è in pausa e l'ultimo episodio è stato quello del 7 febbraio scorso. Per riprendere il discorso con la bella Hope e la sua allegra compagnia di "mostri" dovremo attendere il prossimo 21 febbraio quando negli Usa andrà in onda l'episodio numero 11 dal titolo "We're Gonna Need a Spotlight" in cui la scuola dei Salvatore si ...

Treno Ventimiglia-Nizza - polizia francese Usa spray contro migranti : Treno Ventimiglia-Nizza, polizia francese usa spray contro migranti Alcuni stranieri si erano nascosti nel bagno per sfuggire ai controlli. Gli agenti hanno prima cercato di forzare la porta e poi usato lo spray. La sostanza, però, ha raggiunto i passeggeri nelle carrozze e provocato bruciori, tosse e momenti di ...

Usa - Trump crede nell'intesa con la Cina : slitta l'ultimatum sui dazi : ... che sottolineano come molti siano ancora gli ostacoli da superare e come soprattutto restino notevoli distanze sul fronte delle riforme strutturali dell economia cinese chieste a gran voce dall ...

Ventimiglia - spray urticante sui migranti nel bagno del treno. Pendolari accUsano polizia francese : “Ci bruciava la gola” : Ancora polemiche sull’asse Italia-Francia. spray sui migranti sul treno da Ventimiglia, in provincia di Imperia, a Monaco delle 7.24, nella stazione francese di Menton-Garavan, ad appena un chilometro dalla frontiera con il nostro Paese. Sotto accusa sono finiti i poliziotti transalpini. Su una carrozza, secondo il racconto di alcuni Pendolari frontalieri citati da ‘Riviera24‘, è stato spruzzato dello spray urticante, tanto che ...

Usa - stoccaggi gas in calo nell'ultima settimana : Diminuiscono come da attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration , EIA, , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas ...

La polizia francese ha Usato spray urticante contro i migranti su un treno partito da Ventimiglia : La polizia francese ha utilizzato lo spray urticante contro alcuni migranti che si erano barricati in una toilette sul treno che collega Ventimiglia a Monaco.L'intervento è avvenuto all'altezza della stazione di Menton Garavan. Lo riferisce Riviera24, che riporta alcune testimonianze dei passeggeri a bordo. Lo spray ha costretto anche gli altri passeggeri ad abbandonare il convoglio a causa del bruciore agli occhi. Si legge su Riviera ...

Molestie - Ryan Adams sotto accUsa : tra le vittime anche una minorenne - : Un'inchiesta del New York Times ha riportato le testimonianze di circa 20 donne che sostengono di aver subito pressioni dal cantautore in cambio di aiuti lavorativi. Tra le accusatrici, anche la ex ...