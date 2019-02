UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 18 febbraio 2019

UNA VITA - anticipazioni : Antoñito arrestato per truffa : Antoñito Palacios - Una Vita (soap) L’ingenuo Antoñito Palacios (Alvaro Quintana) si caccerà in un nuovo guaio nelle puntate di Una Vita trasmesse nei prossimi giorni su Canale 5: il figlio maggiore di Ramon (Juanma Navas) verrà infatti arrestato per truffa, quando il suo “socio” Belarmino scapperà con tutto il denaro destinato alla costruzione di un monumento in onore dei soldati caduti nella guerra di Cuba. Il ragazzo, fin ...

UNA VITA Anticipazioni 18 febbraio 2019 : Victor chiede a Maria Luisa di sposarlo : Il Séler decide di fare il grande passo ma la ragazza reagisce in malo modo, accusando il fidanzato di averla chiesta in moglie solo per convenienza.

UNA VITA - anticipazioni spagnole : il terribile tradimento : anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Samuel salverà Diego? Samuel sarà sconvolto nelle prossime puntate di Una Vita. Il più giovane degli Alday, in base quanto si evince dalle anticipazioni spagnole della soap opera spagnola, apprenderà presto che la moglie e il fratello hanno passato una notte di passione. Nelle puntate spagnole di Una Vita infatti Diego si ammalerà gravemente. Il giovane contrarrà un grave virus a causa di ...

UNA VITA - trame : Elvira confessa a Simon che vuole diventare suora : Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, la telenovella spagnola che ogni giorno intrattiene quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in programma nei prossimi giorni, si soffermano su Elvira Valverde, interpretata da Laura Rozalen. La ragazza, infatti, prenderà una decisione sorprendente dopo aver rifiutato di tornare insieme a Simon. Una Vita: Simon e Elvira si riavvicinano I problemi di cuore ...

UNA VITA Anticipazioni 17 febbraio 2019 : Olga spaventa Ursula : I comportamenti di Olga diventano sempre più inquietanti e spaventano la madre, che corre ad avvertire Samuel e Olga al Bosco delle Dame.

Anticipazioni UNA VITA - prossima settimana : Antoñito viene arrestato : Dopo la tradizionale interruzione del sabato pomeriggio, la telenovela Una Vita tornerà su Canale 5 a partire da domenica 17 febbraio. Confermato l'attesissimo doppio episodio del giorno festivo a partire dalle ore 14:30, oltre che l'appuntamento della seconda serata del martedì su Rete 4. A ciò dovranno aggiungersi, come abitudine consolidata da anni, le puntate in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10, al termine della soap ...

UNA VITA - trame : Olga minaccia di far del male a Blanca ed al bambino che attende : La pazzia di Olga arriverà al culmine durante le nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni svelano che la ragazza minaccerà di far del male a Blanca dopo averla rapita. Una Vita, anticipazioni: Samuel salva la Vita di Diego Gli spoiler di Una Vita svelano che Ursula Dicenta convincerà Olga a conquistare Diego per eVitare che quest'ultimo torni tra le braccia di sua figlia Blanca. Ma la sfortunata ...

Trame spagnole UNA VITA : salto temporale di 10 anni - arrivano nuovi attori come Maria Gracia : La famosa serie televisiva di origini spagnole “Una Vita” trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal 22 giugno 2015, continua ad appassionare con delle vicende ambientate ad Acacias 38. Arriva una notizia inaspettata, perché sul web è stato svelato che verranno rinnovati i personaggi e le Trame dello sceneggiato, nelle prossime puntate iberiche. Si tratta di un salto temporale di 10 anni, che darà avvio a dei cambiamenti radicali ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di domenica 17 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 643 (seconda parte), 644 e 645 (prima parte) di Una VITA di domenica 17 febbraio 2019: Belarmino si inventa diverse scuse per non recarsi a ritirare i soldi in Comune e così ci fa andare Antoñito. Una volta ricevuti i soldi, chiede al ragazzo di custodirli nella cassaforte del padre. Olga desidera unirsi al viaggio di Samuel e Blanca, ma alla fine la sorella la convince a restare a casa. Ursula scopre la destinazione del ...

UNA VITA anticipazioni spagnole : Blanca rapita e narcotizzata dalla sorella Olga : Le avventure dello sceneggiato iberico “Una Vita” sorprendono sempre di più. Come hanno già avuto modo di vedere i telespettatori italiani, una new entry ha dimostrato di essere crudele come la madre Ursula Dicenta. Stiamo parlando di Olga (Sara Sierra), che è giunta ad Acacias 38 per vendicarsi di colei che l’ha messa al mondo per averla abbandonata nel bosco delle dame all’età di cinque anni. Purtroppo le anticipazioni ci dicono che la ...

Anticipazioni UNA VITA dal 18 al 22 Febbraio 2019 : Antonito arrestato : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Antonito in carcere, Victor regala un anello a Maria Luisa La prossima settimana a Una Vita ne vedremo di tutti i colori. Partiamo dal povero Antonito. Il ragazzo scopre di essere stato incastrato da Belarmino. Quest’ultimo chiede al giovane Palacios di andare a ritirare i soldi in comune e di […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 18 al 22 Febbraio 2019: Antonito arrestato proviene da ...