Un incontro per chiedere giustizia per la dolce pitbull freddata da un agente di Polizia

Roma. Spazi di incontro per mamme con bambini 0-3 anni : Interessante iniziativa promossa dal Municipio VII a favore delle mamme. In collaborazione con Il Melograno – Centro Informazione Maternità e

incontro per parlare con i giovani in politica : giovani e politica: un'occasione per partecipare è il titolo dell'Incontro in programma martedì alle 20,30 nella sala consigliare al castello villa Nogarola. A proporlo è l'assessorato alla cultura con i ...

Luigi Di Maio - incontro segreto in Vaticano per "ricucire" sugli immigrati : C'è stato un incontro in Vaticano con Luigi Di Maio. In occasione dei novant'anni dalla firma dei Patti Lateranensi, Santa Sede e governo si sono trovati l'uno di fronte all'altro. Matteo Salvini, riporta il Tempo, non c'era perché doveva incontrare una delegazione di pastori sardi per risolvere la

23 febbrario incontro per discutere questione spazzatura di Roma : Roma – Un incontro per discutere della questione rifiuti di Roma “dopo l’uscita delle linee guida del futuro piano rifiuti della Regione Lazio” e “la mobilitazione dell’Osservatorio permanente contro il Tmb Salario”. Si terra’ il 23 febbraio alle 17.30 nell’Aula Konver a Colleferro l’appuntamento pubblico promosso da Rifiutiamoli – il movimento ambientalista nato nella cittadina ...

Spazio - Esa per la prima volta a Palazzo Chigi dopo la rimozione di Battiston dall'Asi - il dg Woerner : 'incontro positivo - avanti con i ... : ' Con la Legge 11 gennaio 2018, n.7 - ricorda infine Palazzo Chigi - che conferisce al Presidente del Consiglio l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle ...

Caso Icardi - scatta la missione recupero - oggi l'incontro con Marotta : Mauro Icardi può prendersi il suo tempo per provare a far pace e scusarsi con i compagni, che oggi rivedrà per la prima volta dopo aver perduto i galloni da capitano. Più complicato ricucire con la ...

Salvini annulla incontro con Vaticano - per salvare il latte dei pastori sardi - “Scenderemo a 1 euro a litro” : Salvini disdice l’appuntamento con il Vaticano per salvaguardare il latte dei pastori sardi Niente celebrazioni in Vaticano per i 90 anni dei Patti Lateranensi. Fonti del Viminale confermano che oggi Matteo Salvini sarà al tavolo con i pastori sardi, come aveva promesso nell’incontro di martedì con la Coldiretti. Da quello che trapela dall’agenda del ministro, alle … L'articolo Salvini annulla incontro con Vaticano, per ...

Sanremo : dopo la firma dell'accordo quadro primo incontro con l'assessore regionale Berrino per discutere del raddoppio ferroviario - Video - : Le immagini della riunione in sala Giunta La firma dell'accordo quadro lo scorso 29 gennaio ha segnato un momento di demarcazione tra il prima e il dopo, con una prospettiva futura di collaborazione ...

Alitalia - giovedì atteso l’incontro al Mise. “Delta-Easyjet in trattativa avanzata per entrare nella newco” : I numeri degli esperti parlano di una perdita di oltre 2 milioni al giorno in questo trimestre hanno innescato la corsa contro il tempo. E’ una situazione complicata quella che vive Alitalia, appesa al progetto su cui sta lavorando da mesi Fs, in cerca del giusto partner internazionale. E’ questo uno dei principali nodi che i sindacati vorrebbero sciogliere nell’incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per giovedì dal ministro ...

Presentata la App 'Sala Blu' per andare incontro alle persone con disabilità : Roma. Presentata oggi l'applicazione SalaBlu+ di Rete Ferroviaria Italiana , Gruppo FS Italiane, , l'app per il servizio di assistenza in stazione dedicata alle persone con disabilità e a ridotta ...

Il Papa alla Fao per il consiglio dei governatori Ifad - incontro con le popolazioni indigene : Il Papa 'ci aiuterà a sottolineare che dialogo, cooperazione e solidarietà vanno rinvigorite altrimenti a crescere sarà sempre più il fronte dell'indifferenza e il mondo non andrà avanti', sottolinea ...

Un incontro per parlare di raccolta differenziata a Orzivecchi : Ieri sera, 12 febbraio, nella sala delle manifestazioni culturali di Orzivecchi, si è tenuta un'assemblea intitolata "Utenze non domestiche: enti ed imprese. incontro informativo riguardante il ...

Ad Ancona l'incontro di Confapi 'Scienziata - donna e mamma : perché no!?' : La scienza non ha genere . Non è né uomo né donna. Da questo assioma è partito il confronto organizzato nella giornata dedicata alle donne nella scienza organizzata da Confapi Ancona in collaborazione con la Regione Marche . Di fronte ad una platea di studenti, moltissime le studentesse, c'è stato un interessante confronto tra alcune, ...

Termini Imerese - il 5 marzo incontro al Mise per Blutec : stato convocato al Ministero dello Sviluppo Economico, il 5 marzo alle ore 16, il tavolo sulla Blutec di Termini Imerese, a cui parteciperanno il Ministero del Lavoro, Invitalia, l'azienda e le ...