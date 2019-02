Ultimo si fa perdonare anche da Mara Venier | che a Domenica In rivela video | “Unico a

optimaitalia

(Di domenica 17 febbraio 2019)Dopo una settimana di passione post-Sanremo, caratterizzata dagli strascichi delle polemiche sulla vittoria di Mahmood e il secondo posto di, il clima sembra a poco a poco rasserenarsi.La furia del cantautore di San Basilio, scagliatosi prima contro i giornalisti in sala stampa rei di avergli portato sfortuna e poi contro un regolamento a suo dire iniquo, gli ha procurato diverse critiche per l'atteggiamento poco sportivo e per aver snobbato appuntamenti consueti come la copertina di Sorrisi per il numero dedicato al podio del Festival e laIn sanremese in diretta dall'Ariston.Vuoi per rimediare al potenziale danno d'immagine, vuoi per sincero convincimento, nei giorni successiviha raddrizzato il tiro, prima presentandosi da Fiorello per fare ironiche scuse cantate (sulle note dei Thegiornalisti, appunto) poi, si presume quasi contestualmente, chiamando ...