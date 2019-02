Ucciso nel Napoletano vicino abitazione

Indiano Ucciso nel Torinese - presi gli autori : un arresto e tre denunciati : Un uomo di 43 anni, Bikram Singh , è stato arrestato mentre altri tre, tra cui il fratello, sono stati denunciati per l'agguato di sabato a Carmagnola , Torino, . All'origine dell'assalto ci sarebbero ...

Agguato nel Napoletano - Ucciso 63enne : Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola a Mugnano, nel Napoletano. Si tratta di un operatore del mercato ittico di via Pietro Nenni, Giovanni Pianese, 63 anni compiuti da poco. Pianese è stato ferito mortalmente da un colpo alla testa sparato da un uomo che lo ha avvicinato nei pressi della sua abitazione ed è morto sul colpo, all'incrocio tra via Mercato e via Aldo Moro. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i ...

Far West al mercato del pesce - Ucciso tra la folla nel Napoletano : Agguato mortale a Mugnano. Ucciso a colpi di pistola un venditore ambulante di prodotti ittici, operante nel mercato di via Pietro Nenni. L'uomo, Giovanni Pianese, è stato colpito con...

San Ferdinando : la storia del 28enne Moussa Ba - rimasto Ucciso nella baraccopoli. Era in in Italia dal 2015 : Aveva 28 anni ed era arrivato in Italia nel 2015 Moussa Ba, il senegalese vittima dell’incendio avvenuto la scorsa notte alla baraccopoli di San Ferdinando, a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Viveva in una piccola roulotte all’interno del campo e lavorava come bracciante agricolo. Non appena sbarcato sulle coste Italiane, quattro anni fa, aveva subito ottenuto la protezione umanitaria, concessa dalla commissione territoriale ...

Ucciso nel sonno da moglie e figli/ Palermo - lei : "richieste sessuali e soprusi" : Ucciso nel sonno a coltellate da moglie e figli a Palermo: i tre raccontarono i continui soprusi subiti per anni da parte del capofamiglia.

Padova. Ucciso a coltellate nel sonno e bruciato : arrestato il coinquilino : In manette Sanjay Budhwar, 36 anni: è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Era ospitato dalla vittima, il 40enne Hoshiar Singh. I carabinieri avrebbero anche recuperato l'arma del delitto, un coltello da cucina.Continua a leggere

Immigrato travolto e Ucciso dal treno nella stazione di Casoria : Ieri sera, intorno alle 20.00, un uomo è finito sotto un convoglio ferroviario, all'altezza della stazione di Casoria. L'impatto è stato mortale. Sul posto la Polizia Ferroviaria e il magistrato di ...

Carpineti. Giovanni Alfredo Paganelli Ucciso dal trattore - ferito il fratello Clemente : Tragedia sul lavoro a Carpineti in provincia di Reggio Emilia. L’agricoltore Giovanni Alfredo Paganelli è morto in un grave infortunio

L’ultimo saluto per Elia - l’11enne Ucciso dal virus : “Giocherai in un prato nel cielo” : Una enorme folla ha riempito oggi la chiesa di San Pietro a Lavagno in provincia di Verona per i funerali del piccolo Elia Rizzotti, il bambino di 11 anni stroncato improvvisamente da un virus nella notte di lunedì scorso. Tra di loro gli amici di scuola e quelli della squadra di calcio dove lui militava che così hanno deciso di salutarlo: "continuerai a giocare a calcio su un prato meraviglioso che il Signore ha preparato per te"Continua a ...

Cogne - Annamaria Franzoni appena libera ha soggiornato nella villetta dove fu Ucciso Samuele : La donna, tornata in libertà in anticipo rispetto ai 16 anni da scontare, avrebbe soggiornato per alcuni giorni proprio nella villetta di Cogne dove il 30 gennaio 2002 fu ucciso il figlio, il piccolo Samuele Lorenzi. Ad avvistarla sono stati alcuni residenti della zona, nella frazione Montroz di Cogne.Continua a leggere

Vibo Valentia - svolta nell'omicidio Fiorillo - l'uomo sarebbe stato Ucciso per vendetta : Potrebbe essere la vendetta il movente dell’omicidio di Francesco Fiorillo, ucciso durante un agguato a Vibo Valentia il 15 dicembre 2015 nei pressi della sua abitazione. Secondo l'Ansa il 45enne sarebbe stato ucciso per tendenze pedofile. L’ ipotesi è stata formulata dal Commissariato di Vibo Valentia e dalla Sco che durante la mattinata odierna hanno tratto in arresto altri due elementi correlati all'omicidio in questione. Nel marzo scorso, ...

Roma - la Sud ricorda De Falchi - giallorosso Ucciso nell'89 davanti al San Siro. Poi lasciano vuota metà Curva : Prima del fischio d'inizio la toccante coreografia in ricordo di Antonio De Falchi , tanti stendardi che ritraggono il ragazzo, , tifoso ucciso trent'anni fa prima di un Milan-Roma. Poi la dura ...

