Ucciso il boss Mariniello

Napoli - il boss Mariniello Ucciso a colpi di arma da fuoco nei pressi di casa sua : Gli hanno sparato mentre era ancora a bordo della sua automobile. Un agguato in piena regola quello organizzato per uccidere Vincenzo Mariniello, 46 anni, ritenuto il boss dell’omonimo gruppo criminale, con precedenti di vario tipo, tra cui l’associazione camorristica. L’uomo si trovava davanti in auto, davanti alla sua abitazione, in via Pietro Nenni ad Acerra, provincia di Napoli. Si trovava da solo quando è stato raggiunto dai killer ...