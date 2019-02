Tutti sulla groppa del «Leone» Intesa sul monumento venetista

NBA - Anthony Davis sorprende Tutti : “i Celtics? Sono sulla mia lista” : Anthony Davis ha dichiarato di voler giocare per i Celtics nella prossima stagione, Boston è dunque una delle squadre in lizza per il lungo dei Pelicans “They are on my list“. Così Anthony Davis ha risposto a chi gli domandava lumi su un suo possibile approdo ai Boston Celtics nella prossima estate. “Sono sulla mia lista“, ha dunque detto Davis a margine della conferenza stampa per l’All star game, cambiando ...

Scontro sulla Tav - Coppola replica a Toninelli 'Mia partecipazione alla costi-benefici marginale Ho partecipato a Tutti i lavori' : Politica Tav, Ponti in audizione: "Analisi costi-benefici strumento imperfetto, ma unico possibile" Altro che partecipazione marginale, dunque, come vorrebbe far credere il ministro. Si tratta invece ...

Cervino - Tutti salvi gli sciatori appesi sulla seggiovia - VIDEO : Ecco le immagini dei soccorsi. Prima un guasto elettrico, poi uno meccanico. Il risultato: più di trenta persone appese sulla seggiovia per 50 minuti. L'allarme è scattato ieri mattina ai piedi del ...

Unicredit Mutuo Giovani 2019 : Tutti i mutui agevolati sulla prima casa : Essere Giovani e decidere di comprare una casa, non è mai facile. Complici un lavoro che è sempre più difficile trovare, la precarietà e le spese che in molti si portano dietro, come le spese universitarie, comprare una casa sembra una missione impossibile. Ad oggi, sono molti i Giovani che richiedono un Mutuo al 100%. Alcuni anni fa, si sopperiva al capitale iniziale grazie alla presenza di un garante, che molto spesso era un genitore. Oggi, ...

Sci - governo punta sulla sicurezza : casco obbligatorio per Tutti - defibrillatori - multe. Anef : “Bene - ma turismo rischia” : casco obbligatorio per tutti. E ancora: defibrillatore a bordo pista, multe più pesanti, vigilanza e controlli. Dopo le ultime tragedie sulla neve di quest’inverno il governo vuole provare a rendere più sicure le piste da sci italiane e sta studiando un pacchetto di norme che potrebbero entrare in vigore forse già dalla prossima stagione. Anche se la riforma dovrà superare le resistenze in parlamento e poi la sua applicazione potrebbe rivelarsi ...

15 libri sulla camorra che Tutti devono leggere : Cos'è la camorra e come si combatte quest'organizzazione criminale? La storia ha dimostrato che spesso la penna è più forte della spada: per sconfiggere un fenomeno complesso e tentacolare come la camorra è necessario capire le mafie, leggendo le inchieste e i reportage di scrittori e giornalisti. Dal libro sull'inchiesta Bloody Money a Gomorra di Roberto Saviano, ecco la nostra selezione di libri sulla camorra da leggere per capire le ...

L'Italia è in recessione : ecco i principali effetti sulla vita di Tutti i giorni : "Una spada di Damocle - la definisce Maffè - e il colpo di grazia su un'economia che già fatica a ritrovare la strada della crescita. Le soluzioni per far fronte a questo scenario sono semplici: ...

Problemi microfono OnePlus 6 e 6T - Tutti i dettagli sulla questione : Potreste avere sperimentato, o star sperimentando, Problemi al microfono dei vostri OnePlus 6 e 6T: il quantitativo di segnalazioni nei vari forum di settore è cresciuto in maniera esponenziale nell'ultimo periodo, facendo pensare ad un guasto piuttosto generalizzato (non vogliamo fare di tutta l'erba un fascio, ma nemmeno far passare il messaggio che siano pochi gli esemplari colpiti dall'anomalia). Il malfunzionamento interviene nel corso ...

Open Fiber - l'AD alla Camera : "Co-investimento con Tutti gli operatori sulla rete - anche con Tim" : Open Fiber, ovvero la fibra ottica ultra veloce, banda ultra larga, BUL,, è disponibile a forme di coinvestimento con tutti gli operatori sulla rete, anche con Tim. Lo ha detto l'AD della società, ...

Sea Watch - anche il Pd farà la staffetta sulla nave : “Ci saremo finché non sbarcheranno Tutti” : Dopo Nicola Fratoianni (Si), Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa), anche il Pd ha annunciato che parteciperà alla staffetta democratica: "saremo a bordo finché ai 47 migranti, a partire dai minorenni, non sarà permesso di sbarcare in Italia". Maurizio Martina è in viaggio verso Siracusa, dove la nave Sea Watch 3 attende il permesso per l'attracco.Continua a leggere

F1 - Sergio Perez mette le cose in chiaro : “Ocon è sulla bocca di Tutti - ma io l’ho stracciato in Force India” : Il pilota messicano ha parlato della lotta interna con Ocon avvenuta l’anno scorso in Force India, esprimendo il proprio punto di vista a riguardo Un confronto equilibrato e avvincente, un duello interno acceso che ha causato anche qualche grattacapo alla Force India. Quanto avvenuto tra Sergio Perez ed Esteban Ocon nel 2018 è sotto gli occhi di tutti, ma il messicano non si capacita del motivo si parli più del suo ex compagno di ...

Blitz di tre parlamentari sulla Sea-Watch : «Ora sbarchino Tutti» Video | Diretta tv : «Siamo a bordo della nave Sea-Watch 3, nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che potessimo esercitare le nostre prerogative costituzionali». Salvini: «Mi dispiace per loro». Berlusconi: «I migranti li farei sbarcare»

Blitz di tre parlamentari sulla Sea-Watch : «Qui per verifiche - sbarchino Tutti» Video : «Siamo a bordo della nave Sea-Watch 3, nonostante il divieto delle autorità che ieri ha impedito che potessimo esercitare le nostre prerogative costituzionali»