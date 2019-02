Trump | “L’Europa si riprenda gli oltre 800 combattenti Isis che abbiamo catturato o

ilfattoquotidiano

: L'avvertimento di Trump: 'L'Europa processi 800 dell'Isis o li libero' - Agenzia_Ansa : L'avvertimento di Trump: 'L'Europa processi 800 dell'Isis o li libero' - repubblica : Usa, l'avvertimento di Trump all'Europa: 'Prendetevi gli 800 combattenti Isis che abbiamo catturato o dovremo liber… - EnricoLetta : Una buona notizia per nostro export. #Trump mette i #dazi e vuole il #protezionismo? L’ #Europa reagisce nel modo m… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) “Gli Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendere800dell’catturati in Siria e processarli. Il califfato sta per cadere. L’alternativa non è buona in quanto saremo costretti a rilasciarli”. Così in un tweet il presidente Usa, Donald, in merito alle centinaia didel Califfato catturati in Siria. “Gli Stati Uniti non vogliono guardare come questidell’Is entreranno in Europa, perchè è lì che vorrebbero andare – ha detto l’inquilino della Casa Bianca sempre su Twitter -. Facciamo così tanto e spendiamo così tanto. Adesso è il momento che gli altri facciano un passo avanti e facciano ciò che sono così capaci di fare”.L'articolo: “L’Europa sigli800cheo dovremo rilasciarli” ...