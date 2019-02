Trump avverte l’Europa | riprendetevi 800 jihadisti o li liberiamo L’Italia chiude le

ilfogliettone

: #Trump conferma il ritiro delle truppe americane dalla #Siria e avverte l'Europa: Si riprenda gli 800 combattenti d… - Tg3web : #Trump conferma il ritiro delle truppe americane dalla #Siria e avverte l'Europa: Si riprenda gli 800 combattenti d… - sedicizero : RT @santini1965: #TRUMP STACCA LA SPINA AI VERMI DEL “#TERRORISMOMEDIATICO” È AVVERTE #UE: “PROCESSATE GLI 800 COMBATTENTI DELL’#ISIS O SAR… - Ketty57664851 : RT @santini1965: #TRUMP STACCA LA SPINA AI VERMI DEL “#TERRORISMOMEDIATICO” È AVVERTE #UE: “PROCESSATE GLI 800 COMBATTENTI DELL’#ISIS O SAR… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Gli Usa chiedono "a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendersi oltre 800 combattenti dell'Isis catturati in Siria e che li processino". La richiesta viene dal presidente Donaldchem in un tweet,che "l'alternativa non è una cosa buona, in quanto saremo costretti a rimetterli in libertà". E "gli Usa non non vorrebbero vedere che questi miliziani Isis entrino in Europa, dove prevedibilmente andranno"."Il Califfato - assicura il presidente Usa- è prossimo a cadere. Gli Usa (e noi americani) - è il tono fra l'ironico e minaccioso dinei confronti dei Paesi europei- facciamo così tanto e spendiamo così tanto: ora è arrivato il momento che altri si facciano avanti e facciano quello che sono capaci di fare". La prima reazione arriva dall'Italia che rispedisce al mittente la richiesta di accogliere i terroristi dell'Isis. "L'Italia non ...