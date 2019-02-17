Traffico Roma del 17-02-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 17-02-2019 ore 13 : 30 : Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA UN INCIDENTE IN VIA APPIA PIGNATELLI ALL’ALTEZZA DI VIA ERODE ATTICO PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA ANCHE QUI PER INCIDENTE CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO A CASTEL DI GUIDO VERSO LADISPOLI. DUE INCIDENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA TRIONFALE E ZONA OTTAVIA E ALL’ALTEZZA DELLO ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 12 : 30 : Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA PRENESTINA E VIA ARDEATINA PER Traffico INTENSO. RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA FLAMINIA NUOVA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL RACCORDO ANULARE ED IL CENTRO RAI SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO. CODE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VIA DI CASTEL FUSANO VERSO OSTIA IN VIA CRISTOFORO ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 11 : 30 : Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA SUL RACCORDO ANULARE LA VIABILITÀ È TUTTO SOMMATO REGOLARE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA FLAMINIA NUOVA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL RACCORDO ANULARE ED IL CENTRO RAI SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO. CI SPOSTIAMO IN ZONA TRASTEVERE DOVE IL ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 10 : 30 : Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO AL MOMENTO IN CITTÀ. ALCUNI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI PER INCIDENTE IN PIAZZA PIO XI ALL’ALTEZZA VIA GREGORIO VII. RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA FLAMINIA PER RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA IL RACCORDO ANULARE ED IL CENTRO RAI SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO. DA IERI SONO TERMINATI I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 09 : 30 : Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA Traffico AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA VIABILITÀ CITTADINA. FATTA ECCEZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME DOVE SONO SEGNALATI RALLENTAMENTI. UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO ANCHE IN PIAZZA PIO XI ALL’ALTEZZA DI VIA GREGORIO VII DA IERI SONO TERMINATI I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 08 : 30 : Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA Traffico AL MOMENTO REGOLARE NELLA CAPITALE SIA PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE CHE LE CONSOLARI E LA VIABILITÀ CITTADINA. UN INCIDENTE AVVENUTON ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME POTREBBE PROVOCARE DEI RALLENTAMENTI. CI SOPOSTIAMO AD OSTIA DOVE SI STA SVOLGENDO L’OTTAVA EDIZIONE DELLA CORSA PODISTICA ROCK & RUN CHE ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 07 : 30 : Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ CITTADINA. SI SVOLBERÀ QUESTA MATTINA AD OSTIA L’OTTAVA EDIZIONE DELLA CORSA PODISTICA ROCK & RUN CHE INTERESSERÀ DIVERSE STRADE TRA CUI VIA CRISTOFORO COLOMBO, PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, VIA ISABELLA DI CASTIGLIA, ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A CAUSA DEL Traffico INTENSO – MA ANCHE PER UN INCIDENTE DI LIEVE ENTITÀ – RESTANO CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE LAURENTINA, APPIA E RomaNINA. PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E IL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA PER UNA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE A TRATTI A CAUSA DEL Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA, APPIA E RomaNINA. CI SONO LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E IL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. PER LAVORI CODE SULLA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA. CI SONO LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E IL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. PER LAVORI CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 14 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 EC RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, SINO ALLE 18 SARANNO POSSIBILI DELLE INTERRUZIONI AL Traffico TRA VIA CHIANA E VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 13 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 EC RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, SINO ALLE 18 SARANNO POSSIBILI DELLE INTERRUZIONI AL Traffico TRA VIA CHIANA E VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 14 | 30
VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 14.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 14:30 (Di domenica 17 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 14.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. TORNATO ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOPO LE CODE CAUSATE DAGLI INCIDENTI IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DI VIA TRIONFALE E VIA OSTIENSE. CODE PER Traffico INTENSO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI PARCO LEONARDO A VIA ARTURO DELL’ORTO IN DIREZIONE AEROPORTO. A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA IN USCITA DA Roma SU VIA AURELIA DA CASALOMBROSO A CASTELGUIDO SUD. IN CITTÀ RALLENTAMENTI A PIETRALATA SEMPRE PER UN INCIDENTE IN VIA ACHILLE BENEDETTI ALTEZZA VIA FILIPPO MEDA. PER LO STESSO MOTIVO SI RALLENTA ANCHE SU VIA APPIA PIGNATELLI VICINO VIA ERODE ATTICO. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA ...
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SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - romadailynews : Traffico Roma del 17-02-2019 ore 14:30: VIABILITÀ ROMA DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 14.20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 17-02-2019 ore 14:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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