Traffico Roma del 17-02-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 17-02-2019 ore 08 : 30 : Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA Traffico AL MOMENTO REGOLARE NELLA CAPITALE SIA PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE CHE LE CONSOLARI E LA VIABILITÀ CITTADINA. UN INCIDENTE AVVENUTON ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME POTREBBE PROVOCARE DEI RALLENTAMENTI. CI SOPOSTIAMO AD OSTIA DOVE SI STA SVOLGENDO L’OTTAVA EDIZIONE DELLA CORSA PODISTICA ROCK & RUN CHE ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 07 : 30 : Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ CITTADINA. SI SVOLBERÀ QUESTA MATTINA AD OSTIA L’OTTAVA EDIZIONE DELLA CORSA PODISTICA ROCK & RUN CHE INTERESSERÀ DIVERSE STRADE TRA CUI VIA CRISTOFORO COLOMBO, PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, VIA ISABELLA DI CASTIGLIA, ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A CAUSA DEL Traffico INTENSO – MA ANCHE PER UN INCIDENTE DI LIEVE ENTITÀ – RESTANO CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE LAURENTINA, APPIA E RomaNINA. PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E IL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA PER UNA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE A TRATTI A CAUSA DEL Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA, APPIA E RomaNINA. CI SONO LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E IL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. PER LAVORI CODE SULLA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA. CI SONO LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E IL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. PER LAVORI CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 14 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 EC RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, SINO ALLE 18 SARANNO POSSIBILI DELLE INTERRUZIONI AL Traffico TRA VIA CHIANA E VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 13 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 EC RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, SINO ALLE 18 SARANNO POSSIBILI DELLE INTERRUZIONI AL Traffico TRA VIA CHIANA E VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 12 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 EC CODE SONO SEGNALATE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA PRESENTE POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ Traffico SULLA TANGENZIALE TRA TIBURTINA E LO SV DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI ED ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO RICORDIAO CHE SULLA SALARIA, ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 11 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 EC CODE SONO SEGNALATE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA PRESENTE POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ Traffico SULLA TANGENZIALE TRA TIBURTINA E LO SV DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI ED ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO RICORDIAO CHE SULLA SALARIA, ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 10 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 EC Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA SULLE STRADE DELLA CITTA’ , AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA FINO ALLE 12 CIRCA IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 09 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 EC Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA SULLE STRADE DELLA CITTA’ , AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA FINO ALLE 12 CIRCA IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 09 : 00 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA TRA LE 7 LE 12 IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. ALTRI LAVORI SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE BREVI INTERRUZIONI AL Traffico . ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 09 | 30
Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA Traffico AL MOMENTO ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 09:30 (Di domenica 17 febbraio 2019) Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA Traffico AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA VIABILITÀ CITTADINA. FATTA ECCEZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME DOVE SONO SEGNALATI RALLENTAMENTI. UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO ANCHE IN PIAZZA PIO XI ALL’ALTEZZA DI VIA GREGORIO VII DA IERI SONO TERMINATI I LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO E DUNQUE SONO DI NUOVO PERCORRIBILI ENTRAMBE LE CORSIE DI MARCIA CI SOPOSTIAMO AD OSTIA DOVE SI STA SVOLGENDO L’OTTAVA EDIZIONE DELLA CORSA PODISTICA ROCK & RUN CHE INTERESSERÀ DIVERSE STRADE DEL X MUNICIPIO IN PARTICOLARE CHIUSA LA COMPLANARE DELLA COLOMBO DA VIA DEL CIRCUITO A PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, VIALE DELLA VILLA DI PLINIO, PIAZZALE DELLA VILLA DI PLINIO, VIA ALESSANDRO GERALDINI E VIA ISABELLA DI CASTIGLIA, FINO A ...
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SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - rosati_fabio : RT @gdt62: #Roma KO, sprofonda tra corruzione e traffico by @francesca_bria via @rep_roma @repubblica . Alla faccia del nuovo che avanza, v… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 17-02-2019 ore 09:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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