«Tolo Tolo» | il nuovo film di Checco Zalone al cinema il 25 novembre

Checco Zalone Tolo Tolo : il 25 dicembre debutto anche come regista : Il nuovo film di Checco Zalone ha una data ufficiale di uscita nelle sale: 25 dicembre 2019. Girato in Africa

Tennis - WTA Doha : favola Mertens - batte la Halep e conquista il tiTolo : Mertens guadagna campo e costringe sulla difensiva l'ex numero 1 del mondo. Mertens , che ha perso entrambi i singolari in Fed Cup la scorsa settimana contro le francesi Alize Cornet e Caroline ...

Elimination Chamber 2019 : gli incontri in programma - Bryan contro cinque per il tiTolo : Tutto pronto per il grande appuntamento di wrestling targato Wwe del mese di febbraio. Domenica 17 febbraio a Houston nella serata americana, quando però in Italia saranno già le prime ore di lunedì, si terrà infatti Elimination Chamber, l'evento che vedrà salire sul ring tante stelle della compagnia americana, pronti a darsi battaglia per il titolo. Non solo l'attesissimo match che dà il nome a questo evento, ma anche gli altri incontri che ...

Renzi querela Travaglio per la foto sul roTolo di carta igienica : Matteo Renzi querela Marco Travaglio. Ad annunciarlo è stato l'ex premier, durante la presentazione del suo nuovo libro a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. "Il 22 febbraio faccio una piccola ...

Sci - Mondiali Are : Mikaela Shiffrin da record - quarto tiTolo consecutivo in slalom : ARE, Svezia, - L'oro mondiale di slalom speciale va ancora una volta a Mikaela Shiffrin. La 23enne statunitense si prende il quarto titolo iridato consecutivo - un record - trionfando anche a Are. ...

Quando esce il nuovo film di Checco Zalone? Tolo Tolo nelle sale a Natale 2019 : data e trama : Sono passati più di tre anni dal 1° gennaio 2016 Quando nelle sale uscì “Quo Vado”, il quarto film di Checco Zallone. La pellicola detiene ancora oggi il record di maggior incasso in Italia con 65,3 milioni di euro (addirittura 6,85 raccolti nel primo giorno di proiezione). Da quel momento più nulla, il comico pugliese si è fatto desiderare e ha centellinato le sue presenze in pubblico proprio con l’intento di generare grande ...

Golf – European Tour : a Perth si assegna il tiTolo in match play : Per Langfors in prima posizione dopo la chiusura della prima fase dell’ISPS Handa World Super 6 Perth: adesso la fase ad eliminazione diretta Si è esaurita la prima fase dell’ISPS Handa World Super 6 Perth, uno dei tornei innovativi dell’European Tour con formula particolare (54 buche medal, poi match play su sei buche) che ha definito i 24 concorrenti, i primi della graduatoria, ammessi a disputarsi il titolo a eliminazione diretta. ...

Venezia : visita dermaTologica gratuita per i turisti delle spiagge : La prossima estate i turisti che alloggeranno negli alberghi e nei campeggi di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino-Treporti, potranno usufruire di un pacchetto “salute della pelle” che permetterà di effettuare un visita dermatologica, ottenere consigli su come evitare danni alla pelle esposta al sole ma anche su come ottenere la migliore abbronzatura in sicurezza. Il progetto innovativo e unico nel suo genere in Italia, nato ...

Fiorentina Women's - Mencucci : 'Noi - il Milan e la Juventus nella lotta al tiTolo' : ... ci vanno anche tanti campioni a giocare, quindi è ovvio che dobbiamo guardare ad un mondo così grande e così esteso come quello degli Stati Uniti, dove fra l'altro lo sport è veramente uno sport ...

“Entusiasti di condividere con te questo nuovo capiTolo della storia della MotoGp” : lo speciale messaggio di auguri della Yamaha per i 40 anni di Valentino Rossi : Il messaggio speciale della Yamaha per il 40° compleanno di Valentino Rossi: le dolci parole del team di Iwata per il Dottore Sono ben 40 le candeline che Valentino Rossi spegne oggi, un traguardo che il nove volte campione del mondo ha deciso di festeggiare con amici e parenti in maniera blindatissima, senza far trapelare nulla sui social. Tantissimi i messaggi di auguri per il pilota Yamaha sui social e, tra questi, non poteva di certo ...

Un mitra giocatTolo semina il panico a Comiso : Comiso - Ieri sera a Comiso si è avuto un esempio eclatante di come sia semplice mettere in allarme la popolazione dimenticandosi, magari nel contempo, di avvisare chi è preposto al mantenimento della ...

Valentino Rossi fa 40 anni : 'Credo nel tiTolo. Un figlio? È quasi ora' : Per Jorge Lorenzo lei è diventato quasi più importante del suo sport, un rivale senza debolezze e il più difficile da battere. 'Lo ringrazio moltissimo, lui è stato ed è un mio grande avversario. ...