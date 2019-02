The Walking Dead 9X11: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

cubemagazine

: Ma The Walking Dead quando finisce? Ormai lo guardo per inerzia perché mi scoccia lasciare perdere e smettere di gu… - shitpostlady : Ma The Walking Dead quando finisce? Ormai lo guardo per inerzia perché mi scoccia lasciare perdere e smettere di gu… - robicicconi : RT @DiegoDeSilva3: Alla sovranistissima proposta della Lega di mandare in radio una canzone italiana ogni tre, si potrebbe rilanciare con:… - czappix : RT @DiegoDeSilva3: Alla sovranistissima proposta della Lega di mandare in radio una canzone italiana ogni tre, si potrebbe rilanciare con:… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) L’episodio TheBounty va in onda domenica 24 febbraio 2019 sulla AMC. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contieneSCOPRI TUTTO SU #THETheIl nuovo episodio di Thesi intitola Bounty e l’emittente americana ha rilasciato una breve sinossi da cui possiamo scoprire qualche anticipazione sulladella puntata. Il gruppo di selvaggi guidati da Alpha affronta Hilltop nel tentativo di recuperare la figlia Lydia. Nel frattempo qualcuno del Regno si ritrova nel mezzo di una missione pericolosa.TheNegli USA l’episodio va in onda sulla ABC domenica 24 febbraio 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa il giorno dopo sul canale Fox su Sky, quindi lunedì ...