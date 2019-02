TgBlog | edizione di domenica 17 febbraio 2019

TgBlog - edizione di sabato 16 febbraio 2019 : Nel notiziario di TvBlog di oggi, sabato 16 febbraio 2019 apriamo con la pioggia di polemiche riservate a Popolo Sovrano da parte di Aldo Grasso sul Corriere della sera e di Antonio Dipollina su Il Giornale. Il nuovo programma di Rai 2 non è partito nel migliore dei modi e riceve 'bastonate' dai due maggiori critici tv della stampa.Sul nostro sito il ritorno di Sandro Piccinini in tv (ma su Sky) ospite di Fabio Caressa domani sera dopo il ...

TgBlog - edizione di venerdì 15 febbraio 2019 : In apertura del TgBlog che vi riassume le notizie in primo piano sul nostro sito TvBlog.it, il retroscena sul docu-reality della StandByMe (per la quale il ad Rai Fabrizio Salini era direttore generale) che potrebbe vedere la luce presto sulle reti Rai, a seguire vi parliamo dell'intervista di Mauro Serio rilasciata a Blogo dopo aver prestato il suo volto per un personaggio che abbiamo visto durante il film dedicato a Mia Martini, Io sono mia.Vi ...

TgBlog - edizione di giovedì 14 febbraio 2019 : Nel nostro notiziario di oggi 14 febbraio 2019, come sempre ricchissimo di news, vi parliamo delle dichiarazioni di Morgan rilasciate a La repubblica delle donne in difesa di Achille Lauro per il brano Rolls Royce, accusato da Striscia la notizia di inneggiare all'uso di droga. Morgan che tra l'altro dovrebbe essere uno dei nuovi giudici di The voice of Italy insieme ad Elettra Lamborghini, Sfera Ebbasta e (secondo indiscrezioni) Gue ...

TgBlog - edizione del 13 febbraio 2019 : Numerose le anticipazioni e le notizie nell'edizione di oggi, 13 febbraio 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Ci occupiamo, ad esempio, del retroscena legato ai possibili coach della prossima edizione di The Voice targata Simona Ventura, ma anche del destino de L'Isola dei Famosi in palinsesto dopo la puntata di questa sera.Per i retroscena, spazio anche ad Ora o Mai Più, con l'annuncio della presenza di Gigi D'Alessio nella ...

TgBlog - edizione del 12 febbraio 2019 : C'è spazio ancora per Sanremo, ma anche per numerose altre notizie nell'edizione di oggi, 12 febbraio 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Per quanto riguarda i retroscena, innanzitutto, parliamo della conduzione de La Pupa e il Secchione.Spazio, come detto, anche a Sanremo, con la conferma della partecipazione del vincitore Mahmood all'Eurovision Song Contest ed il commento sulle polemiche per il voto di Beppe Severgnini, ...

TgBlog - edizione di lunedì 11 febbraio 2019 : Nuova edizione del TgBlog di oggi lunedì 11 febbraio 2019. La settimana inizia così com'era finita, con le polemiche riguardanti Ultimo dopo la sfuriata avvenuta durante la conferenza stampa post-finale del Festival di Sanremo. Il cantante, arrivato secondo sul podio alle spalle di Mahmood ha scelto di non presenziare nella trasmissione di Mara Venier, Domenica IN e di non mettere la sua faccia nella consueta copertina di Tv Sorrisi e ...

TgBlog - edizione del 10 febbraio 2019 : L'edizione del TgBlog di oggi, 10 febbraio 2019 è dedicata alle ultime 'ultime' da Sanremo. L'epilogo della 69° edizione del Festival della canzone italiana è segnato dalla conferenza stampa post-finale con il nervosismo di Ultimo che si è scagliato contro i giornalisti, scatenando le contestazioni di questi ultimi. Mahmood oggi a Domenica IN ha difeso il secondo classificato per cercare di smorzare i toni.Mentre l'ultimo incontro in sala ...

TgBlog - edizione del 9 febbraio 2019 : Nel giorno dell'attesa finale di Sanremo 2019, l'edizione del TgBlog è ricco di notizie in arrivo dalla Sala stampa dopo l'ultima conferenza stampa svoltasi alle 12:30. In primis i commenti di Teresa de Santis relegati agli ascolti della quarta serata dove si sono raggiunti i 9,5 milioni di telespettatori con picchi di 13 mln.Il direttore di Rai 1 ha elogiato gli ottimi dati sul web e sottolineato l'impegno del direttore e dittatore ...

TgBlog - edizione del 7 febbraio 2019 : Consueto appuntamento con il nostro TgBlog in cui riassumiamo le notizie e i fatti principali delle ultime ore su TvBlog.it, in particolar modo da Sanremo dove è presente il nostro team per raccontarvi giorno per giorno tutti i particolari sulla 69° edizione del festival della canzone italiana.Stamani nella conferenza stampa (che abbiamo seguito in diretta) sono stati commentati i dati d'ascolto della seconda serata, è stata espressa ...

TgBlog - edizione del 4 febbraio 2019 : Si parla tanto di Sanremo nell'edizione di oggi, 4 febbraio 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Inevitabile, visto che domani si apre la 69esima edizione del Festival, e visto che oggi è andata in scena la prima conferenza stampa, alla presenza di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.Proprio durante la conferenza è stata confermata la giuria degli esperti, che quest'anno si chiamerà "giuria d'onore", così come ...

TgBlog - edizione del 3 febbraio 2019 : Retroscena, interviste e curiosità nell'edizione di oggi, 3 febbraio 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Parliamo, ad esempio, del retroscena sul Festival di Sanremo e sul presunto nervosismo del direttore artistico Claudio Baglioni, a due giorni dall'inizio della kermesse, ma anche degli ospiti che saranno presenti all'Ariston.Per le interviste, quella a Claudio Lippi, che da domani condurrà su Canale Italia il programma La ...

TgBlog - edizione del 30 gennaio 2019 : Retroscena, curiosità e notizia occupano l'edizione di oggi, 30 gennaio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con i retroscena: da una parte, quello sugli ospiti che parteciperanno ai duetti della terza puntata di Ora o mai più, in onda sabato prossimo, e dall'altra quello sulla riconferma di Elisabetta Gregoraci alla conduzione di Made in Sud su Raidue.Poi, spazio alle curiosità: il "mistero" sulla data di partenza di Ballando ...

TgBlog - edizione del 29 gennaio 2019 : C'è un'ampia pagina dedicata a Sanremo nell'edizione di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog, di oggi, 29 gennaio 2019. Prima, però, spazio al retroscena su come Ora o mai più sia finito nel sabato sera di Raiuno. Poi, come detto, si parla di Sanremo 2019, degli ospiti presenti sul palco dell'Ariston, della scenografia e dei duetti della quarta serata.Tra le esclusive, anche l'intervista ad Aristide Malnati, archeologo ed ex ...