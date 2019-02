Tennis | WTA Dubai 2019 | Sara Errani si blocca sul più bello e perde all’esordio con la

Tennis - WTA Doha : favola Mertens - batte la Halep e conquista il titolo : Mertens guadagna campo e costringe sulla difensiva l'ex numero 1 del mondo. Mertens , che ha perso entrambi i singolari in Fed Cup la scorsa settimana contro le francesi Alize Cornet e Caroline ...

Tennis - WTA Doha 2019 : Elise Mertens rimonta e batte Simona Halep conquistando il torneo : La finale del torneo WTA Premier di Doha, in Qatar, sorride alla belga Elise Mertens, che sul cemento outdoor del Qatar rimonta e batte la romena Simona Halep con lo score conclusivo di 3-6 6-4 6-3, al termine di una battaglia sportiva durata due ore e sei minuti, che più volte ha cambiato padrona. Nel primo set Halep vince il sorteggio, sceglie di ricevere e trova subito il break al quarto tentativo al termine di un primo game durato sedici ...

Tennis - WTA Dubai 2019 : Camila Giorgi rinuncia al torneo per un infortunio al polso destro. Sfuma il derby con Sara Errani : Il primo torneo WTA Premier 5 del 2019 è prossimo ad iniziare. Sul cemento di Dubai ritroveremo la n.1 del mondo Naomi Osaka che farà la sua prima apparizione dopo essersi aggiudicata gli Australian Open 2019 ed insidiata in vetta alla classifica WTA. Sulla carta poi si sarebbe dovuto tenere anche un derby azzurro mica da ridere tra Sara Errani e Camila Giorgi, con la romagnola inserita nel main draw grazie ad una wild card. Purtroppo però la ...

Tennis - WTA Doha 2019 : Simona Halep ed Elise Mertens le finaliste del torneo in Qatar : Sono la rumena Simona Halep e la belga Elise Mertes le finaliste del WTA di Doha (Qatar). Halep (n.3 del mondo) si è imposta contro l’ucraina Elina Svitolina (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 9 minuti di partita. A sorpresa Mertens (n.21 WTA) ha sconfitto la tedesca Angelique Kerber (n.6 del mondo) con lo score di 6-4 2-6 6-1 in 1 ora e 48 minuti di gioco. Nel primo incontro citato l’ex n.1 del ranking ha ...

WTA Doha – Forfait Karolina Pliskova - la Tennista ceca ko per un problema di salute : al suo posto… la gemella! : Karolina Pliskova annuncia il suo ritiro dal WTA di Doha. La tennista ceca ko a causa di un problema di salute, verrà rimpiazzata dalla gemella Kristyna Ancora un Forfait pesante per il WTA di Doha. Mentre nella giornata di ieri era stata Karoline Wozniacki ad annunciare il suo ritiro poco prima della sfida d’esordio contro Muchova, a causa di un problema di salute, quest’oggi è toccato a Karolina Pliskova. La tennista ceca ha motivato la ...

Tennis - WTA Doha : alla Giorgi non basta un primo set scintillante - vince Bertens : Numero 8 del mondo, l'olandese meglio classificata dai tempi di Betty Stove nel 1977, l'anno della finale a Wimbledon persa contro Virginia Wade, sale 3-0. Giorgi rientra a suon di accelerazioni ...

Tennis - WTA Doha 2019 : Camila Giorgi spreca e perde al primo turno contro Kiki Bertens in tre set : Decisamente amaro l’epilogo del match di Camila Giorgi (n.28 del mondo) nel primo turno del WTA di Doha (Qatar). L’azzurra è stata sconfitta dall’olandese Kiki Bertens (n.8 del ranking) con il punteggio di 0-6 7-6 (7) 6-4 in 2 ore e 1 minuto di gioco. Un confronto nel quale l’italiana, avanti di un set, ha sprecato tante chance favorevoli, consentendo alla rivale di tornare in auge e chiudere in proprio favore la ...

WTA Doha – Forfait per Caroline Wozniacki : la Tennista danese si ritira a causa di un virus : Caroline Wozniacki costretta a ritirarsi dal torneo WTA di Doha: la tennista danese dà Forfait a causa di un virus. Samantha Stosur al suo posto Prosegue il periodo negativo di Caroline Wozniacki. La tennista danese, alle prese da diverse tempo con un’artrite reumatoide che ne condiziona allenamenti e match (e che potrebbe portarla al clamoroso ritiro!), è stata costretta a ritirarsi dal WTA di Doha. Questa volta la malattia non ...

Tennis - Ranking WTA (11 febbraio) : Naomi Osaka è sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Nella settimana dedicata alla Fed Cup 2019 cambia poco o nulla la classifica mondiale del Tennis femminile. In vetta al Ranking troviamo, infatti, la vincitrice degli Australian Open 2019 Naomi Osaka, con 1110 punti di vantaggio sulla ceca Petra Kvitova. In terza posizione la rumena Simona Halep, che nella competizione precedentemente citata ha guidato al successo la Romania contro le campionesse in carica della Repubblica Ceca, seguita ...

WTA Doha – Naomi Osaka annuncia il forfait - problemi alla schiena per la Tennista giapponese : La numero uno del ranking mondiale WTA non prenderà parte al torneo di Doha per via di alcuni problemi fisici Naomi Osaka, numero 1 del ranking mondiale dopo il trionfo agli Australian Open, ha rinunciato al torneo Wta Premier di Doha per un problema alla schiena. Lo hanno annunciato gli organizzatori del ‘Qatar Total Open‘ (916.131 dollari di montepremi) senza fornire ulteriori dettagli sul tipo di infortunio della 21enne ...

Tennis - Ranking WTA (4 febbraio) : Naomi Osaka davanti a tutte - Camila Giorgi la n.1 azzurra : Dopo i tanti cambiamenti dettati dagli Australian Open, non muta in modo significativo la situazione al vertice del Tennis mondiale femminile. In vetta per la seconda settimana consecutiva troviamo la giapponese Naomi Osaka, vincitrice Melbourne, vantando un vantaggio di 1110 punti sulla ceca Petra Kvitova. Un vantaggio che si è dilatato anche perché Kvitova non ha confermato il titolo a San Pietroburgo. In terza posizione Simona Halep, seguita ...

Tennis - WTA San Pietroburgo 2019 : il trionfo di Kiki Bertens. L’olandese supera in due set Donna Vekic in finale : Va all’olandese Kiki Bertens il successo del WTA di San Pietroburgo (Russia). La n.8 del mondo si è imposta con il punteggio di 7-6 (2) 6-4 contro la n.30 WTA Donna Vekic in 1 ora e 45 minuti di gioco. Dopo aver sofferto nel primo parziale, Bertens è riuscita a trovare la strada per centrare il suo obiettivo non dando scampo alla croata, costretta ad arrendersi. Nel primo set l’avvio è stato tutto di marca croata: la 22enne nativa di ...