Tennis | finale di Buenos Aires | Cecchinato-Schwartzman

Tennis - ATP New York 2019 : continua la favola di Brayden Schnur - ma in finale ora c’è John Isner : La finale del torneo ATP di New York vedrà opposti l’americano John Isner, numero 9 del mondo, e il canadese Brayden Schnur, numero 154 del ranking. Per lo statunitense si tratta della 27esima finale della carriera (14 vittorie), mentre per il canadese si tratta della sua prima volta nell’ultimo atto di un torneo del circuito maggiore. Isner ha nettamente sconfitto in semifinale in due set l’australiano Jordan Thompson con il ...

Tennis - non si ferma Cecchinato : è in finale a Buenos Aires : Buenos Aires - Non si ferma Marco Cecchinato a Buenos Aires. Alla sesta semifinale ATP, il siciliano centra la terza finale dopo quelle vinte l'anno scorso a Budapest e Umag, e potrebbe migliorare il ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato spazza via Guido Pella in due set e vola in finale! : Superlativo Marco Cecchinato! L’azzurro asfalta l’argentino Guido Pella per 6-4 6-2 nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Buenos Aires e vola in finale. Il numero tre del seeding non spreca molte energie, essendo rimasto in campo soltanto per 71 minuti ed ora attende di conoscere il nome dell’avversario che lo divide dal titolo, che uscirà dal confronto tra l’austriaco Dominic Thiem e l’argentino Diego ...

Tennis - ATP Rotterdam 2019 : Monfils vola in finale - sconfitto in tre set Medvedev : E’ il francese Gael Monfils il primo finalista dell’ATP di Rotterdam 2019. Il transalpino si è imposto contro il russo Daniil Medvedev (n.16 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in 2 ore e 10 minuti di partita. Un match nel quale la grande determinazione del transalpino ha avuto la meglio nei confronti del giovane moscovita che quest’oggi ha disputato un confronto al di sotto delle proprie possibilità. Monfils aspetta ...

Tennis - Marco Cecchinato in semifinale a Buenos Aires : Paolino ha giocato la sua solita partita senza risparmio e, alla sua veneranda età , è 118 al mondo, ha dimostrato di valere ampiamente i primi cento posti del ranking e di poter dire ancora qualcosa ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato vola in semifinale! Battuto in due set Carballes Baena : Marco Cecchinato conquista un posto nelle semifinali del torneo ATP 250 di Buenos Aires: sulla terra battuta argentina l’azzurro, numero tre del tabellone, in un match comunque complicato supera per 7-6 (3) 6-4 l’iberico Roberto Carballes Baena, al limite delle due ore di gioco. L’italiano attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra l’argentino Guido Pella e l’iberico Jaume ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato ai i quarti di finale. Sconfitto il cileno Garin in due set : Marco Cecchinato accede ai quarti di finale del torneo ATP di Buenos Aires. Il nativo di Palermo ha Sconfitto in due set il cileno Christian Garin, numero 93 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Per il siciliano arriva finalmente una vittoria dopo l’eliminazioni all’esordio agli Australian Open e nei tornei di Auckland e Cordoba. L’ultima vittoria del numero 18 del ranking ...

Tennis - ATP New York 2019 : Paolo Lorenzi passa ai quarti di finale - sconfitto Harrison in rimonta : Paolo Lorenzi si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 250 di New York, sul cemento statunitense il nostro portacolori è riuscito a sconfiggere lo statunitense Ryan Harrison in rimonta per 4-6, 6-4, 6-4. Il senese ora se la dovrà vedere contro il vincente del match tra Schnur e Johnson. L’attuale numero 111 del ranking ATP è riuscito ad avere la meglio sul numero 92 dopo 2 ore e 6 minuti di grande battaglia in cui non ha mai ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale. L’azzurro supera in tre set Nicolás Jarry : Ottime notizie dalla terra rossa di Buenos Aires (Argentina). Lorenzo Sonego (n.109 ATP) ha superato il cileno Nicolás Jarry (n.47 del mondo) con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-3 in 2 ore e 28 minuti di partita e ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale del torneo argentino. Un’ottima prestazione del 23enne nostrano che, nonostante le fatiche delle qualificazioni, ha espresso un Tennis di alto livello, specie dal secondo parziale ...

Tennis - ATP 250 Cordoba 2019 : Juan Ignacio Londero è l’eroe della sua città - battuto in finale Guido Pella in tre set : Juan Ignacio Londero, detto “el Topo”, ha compiuto l’impresa. A 25 anni e mezzo, dopo una vita passata nei Challenger, senza essersi mai qualificato per uno Slam, ha compiuto l’impresa che, per ora, gli vale una carriera. E’ una di quelle storie da tramandare ai posteri, la sua vittoria in finale contro il connazionale Guido Pella, nella sua Cordoba, alla sua prima in un ultimo atto ATP, con un pubblico impazzito a ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Daniil Medvedev trionfa in finale contro Márton Fucsovics. Il russo si impone in due set : E’ Daniil Medvedev a trionfare nella finale dell’ATP di Sofia (Bulgaria) di Tennis. Il giovane russo, numero 16 del mondo, si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.47 ATP) in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match nel quale la differente caratura tecnica dei due Tennisti si è vista alla distanza, finendo per fare la differenza in favore del russo. Nel primo set Medvedev mette subito sotto ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : sarà derby argentino in finale tra Juan Ignacio Londero e Guido Pella : finale tutta argentina e festa grande per il pubblico di casa a Cordoba, dove si sono disputate le semifinali del torneo ATP 350 di Tennis: sulla terra rossa outdoor infatti oggi il derby tra la wild card Juan Ignacio Londero e Federico Delbonis è stato vinto dal primo per 6-1 6-0, mentre l’altro argentino Guido Pella, numero 8 del seeding, ha superato per 6-1 3-6 6-3 l’uruguaiano Pablo Cuevas. Rapida la prima semifinale, che dura ...

Tennis - Fed Cup 2019 : nel Gruppo Mondiale I Bielorussia e Francia con un piede in semifinale : La prima giornata dei quarti di finale del Gruppo Mondiale I di Fed Cup ci restituisce la Bielorussia (avanti in Germania per 0-2) e la Francia (0-2 in casa del Belgio) con un piede in semifinale, mentre decreta il perfetto equilibrio (1-1) in Repubblica Ceca-Romania ed USA Australia. Repubblica Ceca-Romania 1-1 Scontro tra titani quello che si prospetta nel singolare che aprirà il confronto domani: oggi portano il punto alle rispettive ...