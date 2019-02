Tennis | ATP 500 Rotterdam 2019 | Gael Monfils in trionfo | sconfitto Wawrinka in tre set

Tennis - ATP 250 Buenos Aires : TRIONFO DI MARCO CECCHINATO! Diego Schwartzman travolto con un netto 6-1 6-2 : MARCO Cecchinato può festeggiare il suo primo TRIONFO dell’anno al torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il siciliano ha superato in finale il padrone di casa Diego Schwartzman, battendolo con un netto 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Con questo successo Cecchinato si porta al numero 17 del ranking mondiale, un traguardo finora da lui mai raggiunto. Questa, inoltre, è la terza finale vinta a livello ATP sulle altrettante che ha ...

Tennis - Valente : 'Atp Finals a Torino? La partita non è finita' : ... soprattutto si sminuirebbero due eventi importanti, ridotti a spartizione politica. Io spero proprio che non sia così". Ultima cosa: le nomine di Sport e Salute. Ormai siamo vicini, il 22 febbraio ...

Tennis - Atp Finals a Torino : l'Atp concede una proroga di due settimane : La proroga è arrivata. Anche se riguarda la presentazione delle garanzie economiche e non lo spostamento della decisione che l'Atp vuole prendere il prossimo 14 marzo. In pratica, l'Atp ha scritto ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP New York 2019 : continua la favola di Brayden Schnur - ma in finale ora c’è John Isner : La finale del torneo ATP di New York vedrà opposti l’americano John Isner, numero 9 del mondo, e il canadese Brayden Schnur, numero 154 del ranking. Per lo statunitense si tratta della 27esima finale della carriera (14 vittorie), mentre per il canadese si tratta della sua prima volta nell’ultimo atto di un torneo del circuito maggiore. Isner ha nettamente sconfitto in semifinale in due set l’australiano Jordan Thompson con il ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato spazza via Guido Pella in due set e vola in finale! : Superlativo Marco Cecchinato! L’azzurro asfalta l’argentino Guido Pella per 6-4 6-2 nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Buenos Aires e vola in finale. Il numero tre del seeding non spreca molte energie, essendo rimasto in campo soltanto per 71 minuti ed ora attende di conoscere il nome dell’avversario che lo divide dal titolo, che uscirà dal confronto tra l’austriaco Dominic Thiem e l’argentino Diego ...

Tennis - ATP Rotterdam 2019 : Monfils vola in finale - sconfitto in tre set Medvedev : E’ il francese Gael Monfils il primo finalista dell’ATP di Rotterdam 2019. Il transalpino si è imposto contro il russo Daniil Medvedev (n.16 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in 2 ore e 10 minuti di partita. Un match nel quale la grande determinazione del transalpino ha avuto la meglio nei confronti del giovane moscovita che quest’oggi ha disputato un confronto al di sotto delle proprie possibilità. Monfils aspetta ...

Tennis - ATP Finals a Torino : la Federazione Italiana chiede una proroga : Come è noto da ieri, il progetto di organizzare le ATP Finals a Torino è stato ritenuto non conforme. La candidatura del capoluogo piemontese ad essere teatro del Master di Tennis maschile, dal 2021 al 2025, è stata interrotta per questioni economiche. L’ATP infatti aveva richiesto a tutte le candidata in ballo (Londra, Manchester, Tokyo, Singapore ed appunto Torino) di versare delle quote annuali e dare quindi opportune garanzie circa la ...

Atp Finals - Torino è ancora viva : la FederTennis chiede più tempo : Una lettera per raccontare, nel modo più analitico possibile, le ultime svolte su quello che deve rimanere una cammino aperto. Il mittente è la federazione italiana tennis, destinatario l'Atp Finals: ...

Atp Finals : la garanzia da circa 80 milioni del Governo non arriva - per Torino sfumano le possibilità di spuntarla - La FederTennis chiede ... : Un volano per il tennis italiano - insiste la prima cittadina - ma anche per l'economia del territorio, visti gli investimenti pluriennali che è in grado di attrarre». La decisione finale spetta alla ...

Tennis - ATP New York 2019 : Lorenzi perde la battaglia al terzo set contro il canadese Schnur : Finisce nei quarti di finale il cammino di Paolo Lorenzi nel torneo ATP di New York. Il 37enne senese, numero 111 del ranking mondiale, è stato sconfitto in tre set dal canadese Brayden Schnur, 23 anni, numero 154 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-6 7-5 dopo due ore e quarantadue minuti di grande battaglia. Un primo set dove regna l’equilibrio. Lorenzi tiene abbastanza tranquillamente i propri turni di servizio, ma non sfrutta tre palle ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato vola in semifinale! Battuto in due set Carballes Baena : Marco Cecchinato conquista un posto nelle semifinali del torneo ATP 250 di Buenos Aires: sulla terra battuta argentina l’azzurro, numero tre del tabellone, in un match comunque complicato supera per 7-6 (3) 6-4 l’iberico Roberto Carballes Baena, al limite delle due ore di gioco. L’italiano attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra l’argentino Guido Pella e l’iberico Jaume ...

Tennis - no del Governo a finali Atp a Torino. Panatta e Pietrangeli 'Una coltellata' - Ma la Fit chiede una proroga : TORINO - E' in bilico la possibilità, per Torino, di ospitare le Atp finals di Tennis dal 2021. Entro oggi il Governo avrebbe dovuto fornire le garanzie per sostenere la candidatura del capoluogo ...