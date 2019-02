Taylor Mega choc | «Mi serve almeno un milione al mese | ora vi spiego perché»

Taylor Mega - verità sul lavoro e orologio da oltre 100mila euro : Taylor Mega lavoro, la confessione a Domenica Live Qual è il vero lavoro di Taylor Mega? Oggi, a Domenica Live, gli opinionisti in studio hanno voluto sapere come può avere una vita fatta di lussi. E Taylor, senza problemi, ha raccontato quello che fa: “Io faccio l’influencer marketing: è diverso fare l’influencer normale perché, nel mio […] L'articolo Taylor Mega, verità sul lavoro e orologio da oltre 100mila euro ...

Taylor Mega : «Mi serve almeno un milione al mese - vi spiego perché...» : almeno un milione di euro al mese. Tanto servirebbe a Taylor Mega dell'Isola dei Famosi per mantenere il suo stile di vita. É partita da questa dichiarazione, molto discussa, di...

Taylor Mega coinvolta in una rissa. E svela la verità su Briatore e Corona : Taylor Mega non smette di far parlare di sè. L’influencer friulana, reduce dall‘Isola dei Famosi, è stata coinvolta in una rissa. Tutto sarebbe iniziato a causa di una lite scoppiata in discoteca nel corso di un concerto della Dark Polo Gang. Taylor infatti è fidanzata con Tony Effe, uno dei membri del gruppo con cui ha iniziato una relazione dopo l’addio al rapper Sfera Ebbasta. Dietro le quinte la modella si sarebbe scontrata ...

Taylor Mega : "All'Isola dei Famosi 2019 per voltare pagina" E su Fabrizio Corona e Flavio Briatore... : Taylor Mega, reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi 2019, è stata ospite della trasmissione radiofonica, 'Non succederà più', condotta dalla spumeggiante Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio. L'ex naufraga ha raccontato di aver cambiato la propria opinione su Marina La Rosa nella prima settimana da leader: Ho amato e odiato Marina La Rosa. L’ho odiata quando rosicava, perché ha rosicato. In realtà le stavo sulle p…e ...

Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Isola dei Famosi - rissa tra Taylor Mega e Chadia Rodriguez al concerto della Dark Polo Gang : Secondo l'informatissimo portale Dagospia, presso il locale Fabrique a Milano sarebbe avvenuta una rissa tra Taylor Mega e Chadia Rodriguez.L'occasione è stata il concerto della Dark Polo Gang: la Mega è fidanzata con Tony Effe, mentre la Rodriguez con Wayne Santana, entrambi componenti del gruppo. Pare che l'alterco sia stato così intenso che alla fine sia volato un cestino di pane. A sedare gli animi sarebbe intervenuto Tony Effe in ...

Isola dei Famosi - scoppia la rissa fra Taylor Mega e la Rodriguez al concerto : Volente o nolente di Taylor Mega si finisce sempre di parlare. Dopo la sua esperienza all' Isola dei Famosi , la bella bionda è finita un po' sulla bocca di tutti. Non che prima non si parlasse di lei,...

Taylor Mega - Dagospia : volano insulti e oggetti - brutale lite con Chadia Rodriguez dietro le quinte : Taylor Mega ultimamente trova sempre un modo per far parlare di lei. L'ultima indiscrezione viene rilanciata da Dagospia, e da contro di una lite avvenuta al Fabrique, celebre locale di Milano, tra la ...

'Con te duro una settimana'. Taylor Mega - l'assalto a luci rosse : dopo l'Isola dei famosi - un tripudio erotico : "Sull' Isola sei durata quanto durerei con te a letto". Lo scrive un fan evidentemente assatanato a Taylor Mega . Si riferisce evidentemente alla sua esperienza all' Isola dei famosi . "Una settimana? ...

"Con te duro una settimana". Taylor Mega - l'assalto a luci rosse : dopo l'Isola dei famosi - un tripudio erotico : “Sull’Isola sei durata quanto durerei con te a letto”. Lo scrive un fan evidentemente assatanato a Taylor Mega. Si riferisce evidentemente alla sua esperienza all’Isola dei famosi. “Una settimana? Stica… se mai non dovesse andare bene col fidanzato… mi ricorderò di te”, risponde la signorina al dev

