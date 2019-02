Sulla Tav della California

"Sulla Tav sto con i grillini ma su Alitalia-Fs sbagliano" : È l'unico caso al mondo di alleanza treno-aereo, vero? 'Così risulta anche a me. Non è l'unico caso invece di sussidi occulti alle compagnie aeree. In Europa chi è senza peccato...' Il governo ...

Coppola sbugiarda Toninelli e svela la truffa Sulla Tav : 'Non ho firmato perché non ero d'accordo'. Pierluigi Coppola , l'esperto che si è dissociato dall'analisi costi-benefici sulla Tav, sbugiarda Danilo Toninelli e svela di fatto che il dossier ...

Scontro Sulla Tav - Coppola replica a Toninelli 'Mia partecipazione alla costi-benefici marginale Ho partecipato a tutti i lavori' : Politica Tav, Ponti in audizione: "Analisi costi-benefici strumento imperfetto, ma unico possibile" Altro che partecipazione marginale, dunque, come vorrebbe far credere il ministro. Si tratta invece ...

Elogio dell’accisa. L’analisi costi-benefici Sulla Tav dovrebbe convincere Toninelli a vietare le biciclette : Analisi costi-benefici. L’assassino, a seconda dello scenario che preferite, lo trovate alle pagine 61 (scenario 2011) o 65 (scenario “realistico”). Nel primo anno di pieno esercizio della Tav (i tecnici lo chiamano “completamento del cambio modale”) nello scenario “realistico” avete il beneficio di

Ecco cosa chiede la Commissione Ue all'Italia Sulla questione Tav : Bruxelles, 15 feb., askanews, - La Commissione europea vuole chiarezza sulla questione Tav. Lo ha ribadito oggi a Bruxelles, sollecitando chiarimenti da parte del governo italiano sulle sue intenzioni ...

Pressing Ue Sulla Tav : Dato che la tempistica per la realizzazione dei lavori relativi alla Tav Torino-Lione "già oggi non è pienamente rispettata, più tempo passa più alto è il rischio che alcuni fondi debbano essere ...

Sulla Tav la Commissione europea si aspetta che l'Italia rispetti gli accordi : Sulla Tav la Commissione europea 'si aspetta che il progetto sia concluso secondo l'accordo'. Lo ha detto il portavoce della Commissione, Enrico Brivio, dopo l'incontro tecnico di ieri tra i ...

Francia e Commissione Ue in pressing sull'Italia : "Decidere ora Sulla Tav" : Il ministro dei Trasporti francese, Elisabeth Borne, invita il governo italiano a prendere "ora" una decisione sulla Torino-Lione. "La Francia rispetta la scelta dei nostri partner italiani di prendersi del tempo - afferma la ministra su Le Figaro.fr, sito web del noto quotidiano parigino - ma oggi diciamo chiaramente che c'è bisogno che questa decisione arrivi. In ballo ci sono importanti finanziamenti europei che non possiamo ...

L'analisi costi-benefici voluta da Toninelli è da buttare. Parola del commissario Sulla Tav : “Omertosa”, fatta seguendo “una metodologia non idonea” con “dati non aggiornati”. Questa, in sintesi, la “Lettura critica” delL'analisi costi-benefici redatta dal gruppo di lavoro presieduto dal professor Marco Ponti, contenuta nel Quaderno 13 dell'Osservatorio della Torino-Lione e presentata a Torino dal commissario di governo Paolo Foietta, nel suo ultimo giorno di incarico. “L'analisi costi benefici sulla Tav è ...

La contro-analisi Sulla Tav : calcolare solo i costi per l’Italia : Nell’analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione svolta dal commissario dissidente Pierluigi Coppola e consegnata martedì al ministro Toninelli il risultato è positivo per 300 milioni: i benefici della Torino-Lione supererebbero i costi se si utilizzassero alcuni criteri largamente condivisi dagli standard internazionali...

Tav - numeri in libertà Sulla contro-analisi. Nel surplus benefici ballano 2 miliardi. Mentre Foietta lascia con atto di accusa : Ogni giornale stamattina ha dato la sua cifra. La contro-relazione di Coppola, il professore “dissidente” della commissione, che non ha condiviso né firmato i risultati dell’analisi costi-benefici sulla Tav, avrebbe letteralmente “ribaltato” le conclusioni del team di Ponti, ipotizzando un netto surplus di vantaggi per l’Italia nel fare l’opera. Sei pagine contro 80, che solo ieri sono state depositate al Ministero, iniziando a circolare in ...

Matteo Salvini - Franco Bechis : "Sulla Tav si piegherà a Luigi Di Maio. A meno che..." : La grana-Tav, da tempo, scuote il governo. Il caso si è ingigantito a dismisura dopo la presentazione della relazione costi-benefici a matrice ultra-grillina alla quale credono soltanto Danilo Toninelli e Marco Travaglio (neppure il presidente della commissione ci credeva, tanto che la ha definita u

Allora con o senza costi/benefici quei due avrebbero fatto bene da tempo a chiudersi in una stanza e prendere quella decisione solo politica che nel contratto di governo era stata ipocritamente ...

