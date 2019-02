Suburra a rischio chiusura su Rai2? Si profila il ritorno di NCIS

blogo

(Di domenica 17 febbraio 2019)su? La prima serie italiana targata Netflix che racconta il mondo della criminalità romana e dei suoi contatti con la politica cittadina e col Vaticano, approdata in chiaro lo scorso venerdì a più di un anno dall’uscita su Netflix, potrebbe già scomparire dal palinsesto della seconda rete pubblica a causa dei bassi ascolti. 3.7% di share e 890mila spettatori per il primo appuntamento con Spadino e Aureliano, risultati doppiati dal film Benvenuto Presidente su Rai3.Le indiscrezioni sullaanticipata della messa in onda sono iniziate a circolare oggi su Twitter e trovano parziale accoglimento dalle nostre fonti. Il destino della serie prequel del film omonimo di Stefano Sollima del 2015 verrà deciso definitivamente durante la prossima settimana, mentre si fanno sempre più forti le voci deldelle repliche delle stagioni passate di. La ...