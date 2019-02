Sri Lanka | Banca Mondiale esalta progressi per ridurre povertà

Sri Lanka - il paese isola degli antichi templi e le spiagge bianche : Un’isola a forma di goccia, davvero unica poiché diversa in ogni sua parte, diversa dagli altri paesi, diversa se stessa

L’offerta di lavoro del governo dello Sri Lanka : cercano due boia per eventuali condanne a morte : Il governo dello Sri Lanka sta cercando due boia. Il particolare annuncio di lavoro è comparso sul quotidiano nazionale Daily News. Il presidente Maithripala Sirisena di recente ha fatto sapere che è fortemente intenzionato a reintrodurre nel Paese la pena capitale contro i trafficanti di droga.Continua a leggere

A 'Kilimangiaro' su Rai 3 il villaggio di Specchio dei Tempi in Sri Lanka : Quattro amici, uno scuolabus e un sogno: aiutare le bambine abusate del villaggio di Specchio dei Tempi in Sri Lanka. Domenica 20 gennaio durante Kilimangiaro su Rai3 è andato in onda la prima di ...

Sri Lanka - tenta di ipnotizzare un elefante : l'animale lo carica e muore calpestato : Una terribile tragedia si è verificata a Kataragama, in Sri Lanka, in una zona che si trova poco lontano dal parco nazionale di Yala, nella zona sud del Paese. Si tratta di un importante centro di pellegrinaggio per i buddisti e gli indù dello Sri Lanka. Secondo quanto riportato dai media internazionali, in particolare dal Daily Mail, pare che il soggetto stesse tentando di ipnotizzare l'animale, ma per tutta risposta il pachiderma lo ha ...

Primo nato del 2019 si chiama Italo/ Roma - i genitori sono dello Sri Lanka : il sindaco Raggi gli fa visita : Il Primo nato del 2019 si chiama Italo. Il bimbo pesa 4.8 chilogrammi ed è nato a Roma da genitori originari dello Sri Lanka.

Sporting San Cesareo (calcio) - il gol più bello : adottata a distanza una bimba dello Sri Lanka : Roma – Lo Sporting San Cesareo, sin dal momento della fondazione, è stato sempre molto attento alle tematiche sociali. Nel corso del tempo il club ha intrapreso diverse campagne sociali, su tutte quella denominata “Diamo un calcio al bullismo” che ha avuto anche un’importante eco a livello regionale e non solo. Sotto le festività natalizie lo Sporting San Cesareo ha messo in piedi un’altra bellissima iniziativa come racconta Stefano Roma, ...

Ranil Wickremesinghe è di nuovo il primo ministro dello Sri Lanka - due mesi dopo essere stato rimosso dal presidente : Ranil Wickremesinghe, primo ministro dello Sri Lanka dal 2015 a due mesi fa, è tornato a essere il capo di governo del paese. Alla fine di ottobre era stato rimosso e sostituito con l’ex primo ministro Mahinda Rajapaksa dal presidente Maithripala

Sri Lanka - il premier si dimette per mettere fine alla crisi di governo : La crisi politica Il 27 ottobre 2018 il presidente Maithripala Sirisena ha rimosso dalla carica di primo ministro Ranil Wickremesinghe e ha nominato al suo posto Mahinda Rajapaksa, già premier dal ...

