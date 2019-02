Spezia Verona | diretta tv | streaming e dove vederla

termometropolitico

: A Spezia il Verona si gioca molto, per non dire tutto. Fabio Grosso è arrivato al bivio finale. Come riporta '… - MundoNapoli : A Spezia il Verona si gioca molto, per non dire tutto. Fabio Grosso è arrivato al bivio finale. Come riporta '… - spezianews : Le probabili formazioni di Spezia-Hellas Verona by Enrico Lazzeri - -

(Di domenica 17 febbraio 2019)tv,Domenica 17 Febbraio 2019 alle ore 21:00 si gioca il match di ritorno tra. Il match, valido per la 24esima giornata di Serie B, si giocherà allo Stadio Alberto Picco di La. Partita importante per le squadre che sono rispettivamente 6° e 7° in classifica ad un solo punto l’ una dall’ altra e che devono restare a tutti i costi in zona promozione.Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni infrasettimanali in Pdfche, nella scorsa partita disputata contro il Cittadella, riesce a trovare la vittoria guadagnando 3 punti preziosi per la zona promozione. Partita senza gol nel primo tempo di gioco. Al 50esimo il Cittadella si ritrova in 10 a causa dell’ espulsione di D. Adorni. Al 76esimo minuto lotrova il gol partita con A. Galabinov che appoggia in ...