Spal-Fiorentina | Var dà rigore a Chiesa e annulla gol di Valoti

Spal-Fiorentina - Pioli in tutta sincerità : “Var determinante per la vittoria” : Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato della vittoria della viola sul campo della Spal grazie anche alla decisione arbitrale voluta dalla sala Var “E’ stato un episodio determinante ma sarebbe stato un peccato per noi non vincere una partita che abbiamo meritato. Abbiamo creato tanto e sarebbe stato un peccato non concretizzare con un numero adeguato di reti“. E’ il commento alla vittoria per 4-1 contro la Spal del ...

Spal-Fiorentina - episodio incredibile : dal gol per i padroni di casa al rigore ospite : E’ andato in scena il lunch match valido per la 24^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante che ha dato indicazioni per il proseguo della stagione, in campo Spal e Fiorentina. Successo per la squadra di Stefano Pioli, vantaggio di Petagna, poi gli ospiti ribaltano tutto con Edimilson Fernandes, Veretout, Simeone e Gerson. Ma episodio incredibile sul punteggio di 1-1. Contatto in area di rigore tra Chiesa e ...

Spal-Fiorentina - prima volta nella storia : 4-1 per i viola ma... La sentenza clamorosa del Var : Tutto è possibile ai tempi del VAR, ma questo non s’era ancora visto mai. Segna una squadra, l’arbitro controlla al monitor un'azione precedente e dà... rigore all’altra squadra. È la sliding doors di Spal-Fiorentina, l’episodio che ha stravolto il risultato finale a 15’ dalla fine. Si deve partire

Serie A : Spal-Fiorentina 1-4 - Var protagonista nel finale : Veretout, F,, 35' st Simeone, F,, 43' st Gerson, F, Ammoniti : Fares, Cionek, Schiattarella, S,, Edimilson, Veretout, Biraghi, Milenkovic, F, LA CRONACA DEL MATCH

Highlights Spal-Fiorentina 1-4 - VIDEO e gol. Clamoroso ribaltone viola con l’aiuto del VAR : Ha del Clamoroso quello che è accaduto allo Stadio Paolo Mazza nel lunch match della 24ma giornata del campionato di Serie A di calcio. Un primo tempo equilibrato quello tra SPAL e Fiorentina, poi il Clamoroso ribaltone nella ripresa: i padroni di casa trovano il 2-1 con Valoti, ma il VAR annulla, concedendo un rigore precedente ai viola che passano in vantaggio con Veretout. Da lì in poi è dominio per gli ospiti che chiudono il match sul 4-1. ...

Serie A. Spal-Fiorentina 1-4 : succede tutto nella ripresa : La Fiorentina dilaga a Ferrara. La gara si decide nella ripresa. Il secondo tempo regala sorprese e colpi di scena.

