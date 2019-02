Spal-Fiorentina | prima volta nella storia | 4-1 per i viola ma La sentenza clamorosa

Var inedito : toglie gol alla Spal e dà rigore alla Fiorentina - da 2-1 a 1-2 in tempo quasi reale : Spal-Fiorentina, minuto 74 : Valoti segna il 2-1 per i padroni casa. Lo stadio Mazza esulta ma... c'è il Var . Fermi tutti, allora. Da analizzare però non c'è un'infrazione, presunta o reale, avvenuta ...

Highlights Spal-Fiorentina 1-4 - VIDEO e gol. Clamoroso ribaltone viola con l’aiuto del VAR : Ha del Clamoroso quello che è accaduto allo Stadio Paolo Mazza nel lunch match della 24ma giornata del campionato di Serie A di calcio. Un primo tempo equilibrato quello tra SPAL e Fiorentina, poi il Clamoroso ribaltone nella ripresa: i padroni di casa trovano il 2-1 con Valoti, ma il VAR annulla, concedendo un rigore precedente ai viola che passano in vantaggio con Veretout. Da lì in poi è dominio per gli ospiti che chiudono il match sul 4-1. ...

Serie A - 24° turno : Spal-Fiorentina 1-4 : 14.27 Rimonta Fiorentina in casa Spal tra le polemiche: al 'Mazza' finisce 1-4. Lazzari 'fondamentale' su Biraghi, Cionek stoppa quasi sulla linea Muriel e colombiano che al 33'centra una traversa clamorosa. A segnare è però la Spal: Lafont si oppone a Valdifiori ma non può nulla su Petagna(36').Al 44'risponde Edimilson: botta dal limite e pari. Clamoroso al 76': fallo da rigore su Chiesa,l'azione prosegue e Valoti segna Ma il Var richiama ...

Spal-Fiorentina : diretta streaming - tv e cronaca in tempo reale LIVE 1-4 : La cronaca del secondo tempo di SPAL-Fiorentina 88 ‘ GOL DELLA FIORENTINA! 1-4!Gerson recupera palla sulla trequarti e s’invola tutto solo verso la porta di Viaviano, piatto sinistro a tu per tu col portiere e poker per la Fiorentina 86 ‘ Dentro Floccari e fuori Felipe nella SPAL 83 ‘ Clima tesissimo al “mazza” dopo le decisioni del VAR 82 ‘ Fuori edmilson Fernandes e dentro Dabo nella ...