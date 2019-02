Spal-Fiorentina 1-4 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Spal-Fiorentina : diretta streaming - tv e cronaca in tempo reale LIVE 1-4 : La cronaca del secondo tempo di SPAL-Fiorentina 88 ‘ GOL DELLA FIORENTINA! 1-4!Gerson recupera palla sulla trequarti e s’invola tutto solo verso la porta di Viaviano, piatto sinistro a tu per tu col portiere e poker per la Fiorentina 86 ‘ Dentro Floccari e fuori Felipe nella SPAL 83 ‘ Clima tesissimo al “mazza” dopo le decisioni del VAR 82 ‘ Fuori edmilson Fernandes e dentro Dabo nella ...

Clamoroso Var in Spal-Fiorentina : tolto il gol alla Spal e rigore ai Viola : Dal 2-1 all’1-2 (poi 1 -4) Situazione clamorosa in Spal-Fiorentina, nel secondo tempo. Al 34esimo della ripresa, sull’1-1 Valoti in contropiede segna il 2-1. A questo punto, però, l’arbitro Pairetto viene chiamato al Var da Mazzoleni. L’azione di contropiede è nata da un fallo in area della Spal su Chiesa. Pairetto guarda e riguarda l’azione e alla fine assegna il rigore alla squadra di Pioli. Una situazione limite ...

Spal-Fiorentina : diretta streaming - tv e cronaca in tempo reale LIVE 3-1 : La cronaca del secondo tempo di SPAL-Fiorentina 82 ‘ Fuori edmilson Fernandes e dentro Dabo nella Fiorentina 80 ‘ ANCORA FIORENTINA! Contropiede coast to coast di Simeone che fa tutto il campo entra in area sulla destar e con un potente diagonale batte Viviano 79 ‘ GOL DELLA FIORENTINA! Rigore perfetto di Veretout che batte Viviano sulla traiettoria e porta in vantaggio i viola VAR! Gol annullato e rigore per la ...

Spal-Fiorentina 1-1 : risultato e cronaca in diretta live : Spal-Fiorentina, 24ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Spal-Fiorentina : diretta streaming - tv e cronaca in tempo reale LIVE 1-1 : La cronaca del primo tempo di SPAL-Fiorentina 48 ‘ Non c’è più tempo si va al riposo al Mazza. Fine primo tempo! 48 ‘ Ancora Emilson Fernandes, questa volta la sua conclusione finisce altissima sulla traversa 45 ‘ Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo 44 ‘ GOL DELLA FIORENTINA! Biraghi serve con un retropassaggio Edmilson al limite dell’area, lo svizzero calcia di rima col sinistro ...

Spal-Fiorentina : diretta streaming - tv e cronaca in tempo reale LIVE 1-0 : La cronaca del primo tempo di SPAL-Fiorentina 36 ‘ GOL DELLA SPAL!! Andrea Petagna insacca da due passi la respinta di Lafont dopo il tiro di Valoti servito da un gran cross rasoterra di Murgia 35 ‘ Ammonito Biraghi per reazione ad un fallo 33 ‘ Occasione Fiorentina! Muriel calcia al volo da centro area con Viviano fuori causa spedendo il pallone sulla traversa, poco prima contatto sospetto in area su Chiesa 31 ...

Spal-Fiorentina : diretta streaming - tv e cronaca in tempo reale LIVE 0-0 : La cronaca del primo tempo di SPAL-Fiorentina 11 ‘ Occasione Fiorentina! Da un contrasto su Benassi nasce 9 ‘ Punizione sulla trequarti per la SPAL, Kurtic batte bassissimo e la fiorentina respinge, nel tentativo di fermare il contropiede si ferma Lazzari per un problema muscolare alla coscia 5 ‘ Solo la Fiorentina in campo! Verticalizzazione di Chiesa per Veretout che di punta cerca la porta ma Victor Hugo salva ...

Spal-Fiorentina 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Spal-Fiorentina, 24ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Fiorentina-Spal alle 12.30 La Diretta In avanti Gerson - Muriel e Chiesa : SPAL e Fiorentina scendono in campoper il consueto anticipo domenicale della Serie A, 24esima giornata; gli emiliani, 22 punti in classifica e sole 4 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, ...

Diretta Spal-Fiorentina ore 12.30 : probabili formazioni e come vederla in tv : FERRARA - L'incontro del Paolo Mazza tra Spal e Fiorentina apre il programma domenicale di Serie A , valido per il 24° turno di campionato, aperto venerdì dalla vittoria casalinga della Juventus con ...

Spal-Fiorentina : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Spal-Fiorentina, 24ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Spal-Fiorentina : diretta streaming - tv e cronaca in tempo reale : SPAL-Fiorentina: diretta streaming, tv e cronaca in tempo reale La partita SPAL-Fiorentina si giocherà Domenica 17 Febbraio alle ore 12.30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà valida per la 24a giornata di Serie A. Nel turno precedente la SPAL è uscita sconfitta contro l’Atalanta mentre la Fiorentina ha bloccato il Napoli sullo 0 a 0. SPAL-Fiorentina: presentazione del lunch match Fiorentina e SPAL si affronteranno ...

Pagelle Spal-Fiorentina - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle SPAL FIORENTINA – Tutto pronto per il match del Paolo Mazza di Ferrara Spal-Fiorentina, valido per la 24° giornata di Serie A. Biancocelesti chiamati a confermare il trend positivo delle ultime settimane, 5 punti in 4 partite con il solo ko rimediato a Bergamo contro la lanciatissima Atalanta. Fiorentina alla ricerca della vittoria obiettivo centrato in […] L'articolo Pagelle Spal-Fiorentina, highlights e tabellino del match – ...

Spal Fiorentina : dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn - : Quest'anno gli appassionati di calcio e in particolare del campionato di Serie A, potranno vedere le partite in diretta tv e anche sui dispositivi mobili sottoscrivendo l'abbonamento o a Sky o a Dazn. ...