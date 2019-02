Sorella Loredana Bertè a Domenica In | “Mia Martini costretta a fare…”

Loredana Bertè - la confessione sulla Sorella Mia : 'Mimì mi manca disperatamente' : Tra le protagoniste indiscusse dell'ultimo Festival di Sanremo vi è sicuramente Loredana Bertè, la quale si è presentata sul palco dell'Ariston con un super-brano che meritava di arrivare sul podio finale. Peccato, però, che la classifica del Festival ha piazzato la Bertè soltanto al quarto posto, laciando amareggiati e delusi i fan della cantante. In queste ore, però, Loredana è tornata a parlare in una lunga intervista concessa al 'Corriere ...

Leda Bertè : foto - figli e biografia. Chi è la Sorella di Loredana e Mia : Leda Bertè: foto, figli e biografia. Chi è la sorella di Loredana e Mia Leda Berté è nata nel 1945: è una delle quattro sorelle della famiglia Bertè. Nata a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, con la sua famiglia si è trasferita prima nelle Marche e successivamente a Roma. Le quattro sorelle Bertè: Loredana, Domenica nota al grande pubblico come Mia Martini, Olivia e la stessa Leda. I genitori: Giuseppe Radames Bertè e Maria ...

Chi è Leda - la Sorella maggiore di Mia Martini e Loredana Bertè : Leda Bertè è la sorella maggiore di Mia Martini e Loredana Bertè, legata indissolubilmente al destino e al nome di queste due grandi cantanti. Classe 1945, Leda è nata a Bagnara Calabra, piccolo paesino in provincia di Reggio Calabria ed è la figlia di Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvina Dato. Ha tre sorelle: Loredana, Domenica, detta Mia Martini, e Olivia. Quando erano ancora molto piccole la famiglia si trasferì nella Marche per seguire il ...

Loredana Bertè - la Sorella a Storie Italiane : “Non la sento da anni” : Storie Italiane, Leda Bertè parla della sorella Loredana: “E’ una donna che ha sofferto” Si è raccontata nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi Leda Bertè, sorella di Mia Martini e Loredana Bertè, all’indomani della messa in onda del film di grande successo con protagonista Serena Rossi nei panni dell’indimenticata cantante di “Almeno tu nell’universo”. E ai microfoni della ...

Mia Martini : film - morte e padre. Chi era la Sorella di Loredana Bertè : Mia Martini: film, morte e padre. Chi era la sorella di Loredana Bertè Chi era Mia Martini Nonostante siano passati parecchi anni, la splendida voce di Mia Martini continua ad emozionare milioni di persone. Proprio per omaggiare la grande cantante, a breve andrà in onda su Rai 1 il film biografico Io sono Mia. Un percorso commovente dagli esordi della carriera fino ai grandi successi e ai dolori che hanno caratterizzato la vita ...

Mia Martini : com’è morta - quando è morta. Età - altezza - malattia della Sorella di Loredana Bertè : Mia Martini è stata senza dubbio una delle cantanti più apprezzate e di talento mai apparse nel panorama musicale italiano. È la seconda di quattro figlie, tra le quali la famosa cantante Loredana Berté, minore di tre anni e con la quale ha in comune la data del compleanno. Il padre, Giuseppe Radames Berté, e la madre Maria Salvina Dato, sono entrambi insegnanti. Il loro amore travagliato rende la convivenza familiare sempre più conflittuale e ...

Loredana Berté/ Video - "Cosa ti aspetti da me" : Torno al Festival per mia Sorella - Sanremo 2019 - : Loredana Berté torna al Festival di Sanremo 2019 con la canzone dal titolo 'Cosa ti aspetti da me' dopo molte esibizioni criticate. La dedica a Mia Martini.

Loredana Bertè : "Quando canto penso a mia Sorella Mia Martini" : Proprio come la collega Paola Turci, anche Loredana Bertè ha concesso un'intervista a Vanity Fair prima della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo, la cui sessantanovesima edizione andrà in onda su Rai1 dal 5 al 9 febbraio 2019. Ai microfoni del settimanale, l'artista ha rivelato che cosa significa per lei cantare dopo 40 anni di attività nel campo della musica e a chi pensa quando prende in mano il microfono: Il mio cuore è per ...

Mia Martini : film - morte e padre. Chi era la Sorella di Loredana Bertè : Mia Martini: film, morte e padre. Chi era la sorella di Loredana Bertè Nonostante siano passati parecchi anni, la splendida voce di Mia Martini continua ad emozionare milioni di persone. Proprio per omaggiare la grande cantante, a breve andrà in onda su Rai 1 il film biografico Io sono Mia. Un percorso commovente dagli esordi della carriera fino ai grandi successi e ai dolori che hanno caratterizzato la vita dell’artista calabrese. ...

Leda Berté - la Sorella di Loredana contro il film Io sono Mia : ‘Non rispecchia la verità’ : “sono convinta che questo film non rispecchi la verità sulla vita della mia famiglia e di Mimì“. A parlare è Leda Bertè, la sorella maggiore di Loredana e di Mia Martini, che esprime il suo dissenso nei confronti di Io sono Mia, il film dedicato a Mia Martini in arrivo in tv a febbraio dopo l’anteprima al cinema dei giorni scorsi. “Loredana e Olivia, le più piccole, non possono sapere tante cose della nostra famiglia. E ...

Leda Berté - la Sorella di Loredana contro il film Io sono Mia : ‘Non rispecchia la verità’ : “sono convinta che questo film non rispecchi la verità sulla vita della mia famiglia e di Mimì“. A parlare è Leda Bertè, la sorella maggiore di Loredana e di Mia Martini, che esprime il suo dissenso nei confronti di Io sono Mia, il film dedicato a Mia Martini in arrivo in tv a febbraio dopo l’anteprima al cinema dei giorni scorsi. “Loredana e Olivia, le più piccole, non possono sapere tante cose della nostra famiglia. E ...

Mimì - il film su Mia Martini contro le maldicenze. La Sorella Loredana : «Un vero omaggio» : 'Volevo si tornasse a parlare di Mia Martini come persona, la bella persona che era, e che si tornasse a parlare e a riascoltare la sua musica'. Serena Rossi ci è riuscita. A 24 anni dalla sua ...