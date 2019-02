Siria | Trump | Europa processi 800 combattenti Isis o li liberiamo

Trump : Via da Siria - vittoria sull'Isis : NEW YORK, 17 FEB - "Ci stiamo ritirando dopo una vittoria al 100% sul Califfato". Lo twitta Donald Trump, riferendosi al ritiro delle truppe americane dalla Siria. "Gli Stati Uniti - scrive ancora ...

Senato Usa vota contro ritiro da Siria e Afghanistan voluto da Trump : Il Senato americano, a maggioranza repubblicana, ha approvato una legge che mette in guardia l'amministrazione Trump dal ritirare in maniera precipitosa le truppe Usa dalla Siria e dall'Afghanistan. ...

Il Senato Usa vota contro il ritiro da Siria e Afghanistan voluto da Trump : Schiaffo al presidente anche dai suoi Senatori. Il Parlamento chiede la certezza che Al Qaeda e Isis siano sconfitte

Trump - resta in Siria! : Questa pagina intende spiegare perché sarebbe bene che i duemila soldati degli Stati Uniti si fermassero altri due anni nella Siria orientale per terminare assieme alle milizie curdo-arabe la guerra contro lo Stato islamico, il gruppo terroristico più pericoloso del mondo. A dicembre il presidente a

Perché Trump su Afghanistan - Siria e Yemen spiazza repubblicani e democratici : L'articolo di Alberto Pasolini Zanelli A volte i segreti finiscono in mano ai distratti. Potrebbe essere questa la spiegazione di una gaffe di regolamento commessa da John Bolton, consigliere di ...

Trump : ritiro Usa da Siria e Afghanistan : 21.32 Trump:ritiro Usa da Siria e Afghanistan "Il mondo è stanco delle guerre". Così il presidente Usa Trump alla Cbs. Perciò, via i soldati americani da Siria e Afghanistan. "Riportiamoli a casa". I talebani,con cui gli Usa hanno avviato un dialogo ...

Trump : ritiro Usa da Siria e Afghanistan : 21.32 "Il mondo è stanco delle guerre". Così il presidente Usa Trump alla Cbs. Perciò, via i soldati americani da Siria e Afghanistan. "Riportiamoli a casa". I talebani,con cui gli Usa hanno avviato un dialogo diretto e raggiunto un accordo di principio,sono "stanchi dopo 17 anni di guerra - ha sottolineato - i talebani vogliono la pace". In Afghanistan restano solo gli 007, se "si riformano focolai farò qualcosa".In Siria "abbiamo recuperato ...

I repubblicani rompono con Trump sul ritiro da Siria e Afghanistan : New York. Il leader del Partito repubblicano al Senato americano, Mitch McConnell, ha annunciato un emendamento di politica estera che va contro in modo molto esplicito al presidente Donald Trump. L’emendamento riguarda una legge che si occupa della linea politica americana in medio oriente e dice c

GUERRA IN Siria/ Scontro Israele-Iran - Trump e Netanyahu provocano Teheran : Bombardamento missilistico israeliano sulla SIRIA su obbiettivi iraniani. E' un nuovo tentativo di Tel Aviv per provocare Teheran

Siriana sfigurata dalle bombe a 16 anni : Trump le nega un visto per curarsi negli USA : Marwa al-Shekh Ameen, una rifugiata Siriana di 16 anni, si è vista negarsi un visto per potersi curare in un ospedale di Boston. La giovane è rimasta sfigurata in seguito a un bombardamento.Continua a leggere

Rifugiata Siriana vuole curarsi negli Stati Uniti : Trump dice no : La ragazzina si è sottoposta a 13 operazioni alla faccia, al petto e alle braccia. Quando le hanno negato il visto si è sentita male.

Erdogan e Trump trovano un accordo Siriano a spese dei curdi : New York. Domenica sera il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter che se la Turchia attacca i curdi siriani allora lui per rappresaglia "devasterà l'economia" della Turchia e ha proposto la creazione di una zona di sicurezza profonda venti miglia " poco più di trenta chilometri " a partire dal confine turco dentro il territorio che oggi è dei ...

Trump minaccia la Turchia sul ritiro Usa dalla Siria 'Vi distruggeremo se attaccate i curdi' : 'Russia, Iran e Siria sono stati i maggiori beneficiari della politica a lungo termine americana tesa a distruggere lo Stato Islamico in Siria', ha scritto il presidente definendo questi tre Paesi '...