Sicilia | piano Battaglia | 9 interventi del Soccorso alpino nel fine settimana

(Di domenica 17 febbraio 2019) Slittini “pirata” e scontri sui pendii ghiacciati. Sono stati 9 gli incidenti sulla neve che si sono verificati nel, molti dei quali hanno avuto come vittime giovanissimi gitanti. Ad intervenire sono stati i tecnici dele speleologicono in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e ilnel comprensorio durante il periodo di innevamento.Le squadre medicalizzate della Stazione Palermo-Madonie lavorano in stretta collaborazione con la Protezione civile, che mette a disposizione il personale e i mezzi per spostarsi sulla neve, il 118, la guardia medica dell’Asp, che è stata dotata anche di un telefono satellitare per le comunicazioni di emergenza anche in caso di black out, i carabinieri e il Corpo forestale.Oggi il maggior numero di ...