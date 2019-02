Si è svolto il Gran Ballo di Carnevale tra le Epoche. Tra gli ospiti Katia Greco, Miriam Galanti e Il Principe Marconi Giovanelli

aldiladelcinema

(Di domenica 17 febbraio 2019) See image gallery at www.aldiladelcinema.com La Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca ha celebrato il magico e divertenteditra lenella prestigiosissima Pinacoteca del Tesoriere, palazzo storico privato del XVII secolo, che custodisce affreschi di epoca barocca e capolavori di inestimabile valore.Presenti alla serata due giovani attrici di televisione e cinema:Galanti. La prima la ricordiamo ultimamente nelle fiction “Il Cacciatore” e in “Che Dio ci aiuti 5”, prossimamente la vedremo al cinema nel film internazionale “The Elevator”. La seconda, invece, apprezzata in tv nella fiction “Che Dio Ci aiuti 5” e al cinema nella pellicola “Quando corre Nuvolari”. Prossimamente al cinema protagonista nel film “Scarlett”. Tra gli altripresenti anche il Principe Guglielmo Marconi GiovanelliIl ...