Sfollati per l' incendio a Tavazzano | aiuti anche dalle zone terremotate di Amatrice

Gli incendi in Nuova Zelanda - che hanno provocato circa 3mila Sfollati - potrebbero continuare per settimane : I grandi incendi boschivi che hanno colpito negli ultimi giorni la Nuova Zelanda, che hanno costretto circa 3mila persone a lasciare le proprie case, potrebbero continuare ancora per settimane. Secondo i vigili de fuoco, infatti, nonostante la situazione al momento

E a Genova salta la proroga della sospensione delle tasse per Sfollati e aziende colpite : Il relativo emendamento è stato scartato dal dl Semplificazione. Una vera e propria doccia fredda per gli abitanti della zona rossa e per i negozianti di Certosa

Siria - Unicef : 15 bambini Sfollati morti per il freddo : L’Unicef ha reso noto che almeno 15 bambini, la maggior parte dei quali di meno di un anno, sono morti in Siria nelle ultime settimane a causa del freddo invernale e della mancanza di cure. Otto bimbi sarebbero morti nel campo di Rukban, nel sudest della Siria, per le temperature rigide, mentre altri sette sono morti nella fuga dal bastione jihadista di Hajin. L'articolo Siria, Unicef: 15 bambini sfollati morti per il freddo sembra essere ...

Siria : a Idlib a rischio oltre 11.000 bambini a causa delle inondazioni nei campi per Sfollati e delle temperature gelide : Le inondazioni improvvise causate dalle forti piogge torrenziali che si sono abbattute sulla provincia Siriana di Idlib stanno avendo ripercussioni gravissime sulle vite di oltre 11.000 bambini che vivono in condizioni disperate nei campi per sfollati. Bambine e bambini che, sottolinea Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro -, nella loro vita, a ...

Genova - Ponte Morandi : Capodanno sotto il tendone per gli Sfollati : Festeggiamenti e brindisi per il Capodanno anche per gli sfollati di Genova, a poca distanza dai monconi del Ponte Morandi: sotto una tenda bianca con le finestre di plastica, alcune persone si sono ritrovate ieri sera al confine con la “zona rossa” per fare festa e aspettare la mezzanotte insieme. Nella tenda tanti palloncini colorati, festoni, ravioli e teglie con lasagne. Molti tengono a mente le parole del Presidente della ...

Terremoto : capodanno senza casa per mille Sfollati nel Catanese : Supera il migliaio, secondo fonti della Protezione civile, il numero degli sfollati nel dopo Terremoto di Santo Stefano nel Catanese, nei paesi della cintura dell’Etna. Sarebbero 1.096 coloro che si apprestano a vivere fuori dalla loro casa la fine del 2018 e il capodanno. La maggior parte, 798 sono ospitati nei quattro alberghi con cui la Regione, tramite Federalberghi, ha stipulato una convenzione, il resto invece ha fatto ricorso a ...

Catania : oggi riunione della Commissione Grandi Rischi. Di Maio : 'Sospensione dei mutui per gli Sfollati' : PRIMAPRESS, - Catania - La dichiarazione dello Stato di Emergenza per le zone del catanese colpite dal terremoto è al centro del Consiglio dei ministri convocato stasera alle 19. Ieri i vicepremier ...

Le vite sospese degli Sfollati “Dormiamo in auto per paura” : La paura. Quella della notte di Santo Stefano che non fa ancora dormire. Quella del futuro, di cosa avverrà adesso, di quanto tempo passerà prima di riavere un tetto che non sia quello di una palestra o della stanza di un hotel. La paura è la prima emozione che si legge negli occhi degli sfollati di Fleri, Zafferana, Pennisi e degli altri borghi do...

Terremoto - Salvini e Di Maio a Catania : stop ai mutui per gli Sfollati | : Il vicepremier ha annunciato il prossimo provvedimento del governo durante la conferenza stampa in prefettura. Insieme a lui, il ministro Salvini che ha sottolineato: "Gli esperti che stanno seguendo ...

Terremoto Catania - Di Maio : "Stop ai mutui per gli Sfollati" - : Il vicepremier ha annunciato il prossimo provvedimento del governo durante la conferenza stampa in prefettura. Insieme a lui, il ministro Salvini che ha sottolineato: "Gli esperti che stanno seguendo ...

Terremoto Catania - Di Maio : “Stop ai mutui per gli Sfollati” : Terremoto Catania, Di Maio: “Stop ai mutui per gli sfollati” Il vicepremier ha annunciato il prossimo provvedimento del governo durante la conferenza stampa in prefettura. Insieme a lui, il ministro Salvini che ha sottolineato: “Gli esperti che stanno seguendo l'Etna dicono che la situazione è sotto ...

Notte tranquilla nel catanese dopo il sisma. 600 gli Sfollati - proteste per il mancato avviso : In totale i feriti sono 28.Prosegue intanto l'attività del vulcano, tenuto sotto costante monitoraggio. Allarme per la faglia nel versante sud-est. Attesa la visita di Di Maio e Salvini -

Terremoto Catania/ Ultime notizie - prima notte da Sfollati per 600 persone : oggi attesi Di Maio e Salvini : Terremoto oggi a Catania, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'eruzione dell'Etna: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada

Terremoto : prima notte da Sfollati per 600 persone : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - prima notte da sfollati per oltre 600 persone nel catanese, le cui abitazioni sono state colpite dal Terremoto di martedì notte. Altre centinaia di persone hanno preferito dormire in auto, nei pressi della propria abitazione, per paura di altre scosse. La notte è stata