Dirty John : è di Netflix la nuova Serie tv tratta da un podcast : Non è la prima volta che accade: esistono già casi in cui, in seguito alla pubblicazione di podcast , solitamente contenuti audio del mondo della radio scaricabili via Internet, , siano nate serie tv.

Serie tv Netflix febbraio 2019 : calendario uscite e trame : Serie tv Netflix febbraio 2019: calendario uscite e trame Serie tv Netflix a febbraio Anche nel mese di febbraio il colosso dello streaming Netflix ci propone nuove Serie tv allettanti per rimanere incollati sul divano a goderne nel tempo libero. Per abbonarsi basta scegliere uno tra i tre pacchetti offerti da Netflix: la proposta base, a 7,99 € permette di collegarsi con un solo dispositivo a definizione standard. Con 9,99 € potrai ...

Love - Death & Robots : Un trailer disturbante per la Serie animata antologica di Netflix : ... coinvolgendo professionisti e studi d'animazione con prospettive uniche nel loro genere, registi e artisti provenienti da tutto il mondo. Ciascuno dei 18 cortometraggi è stato creato scrupolosamente,...

The Umbrella Academy - la Serie tratta dal fumetto di Gerard Way su Netflix : The Umbrella Academy ci siamo: c’era molta attesa per la nuova serie tratta dall’omonimo fumetto e Netflix al Brazil ComicCon ha annunciato che sarà a disposizione per tutti i fan dal 15 febbraio 2019. Il tempo è arrivato e le dieci puntate della prima stagione (girate a Toronto) sono a disposizione. The Umbrella Academy, il fumetto e il cast Vincitore del più importante riconoscimento internazionale dedicato ai fumetti, il premio ...

The Umbrella Academy - ecco la Serie TV di Netflix : Si tratta di una fonte di prestigio, perché nel 2008 ha vinto l'Eisner Award, vale a dire il premio più importante nel mondo dei fumetti statunitensi e uno dei maggiori riconoscimenti a livello ...

Suburra - La Serie - la Roma cruda di Netflix - : • Suburra, la prima serie Netflix italiana: trama, cast e trailer La trama Quando ci troviamo catapultati nel mondo di Suburra, il sindaco di Roma ha appena rassegnato le dimissioni e dopo venti ...

Wildside firma la prima Serie Amazon tutta italiana e attacca Netflix : tutti i dettagli sul progetto : E alla fine anche Amazon va all'attacco di Netflix. Dopo il duro colpo subito con l'addio (o quasi) delle serie Marvel, sembra proprio che il prossimo attacco per la piattaforma, almeno in Italia, arriverà da Wildside pronta a firmare la prima serie tutta italiana che finirà su Amazon Prime che ha confermato i rumors dei giorni scorsi. Al momento non si conosce ancora il titolo della serie ma sembra che sarà un crime-drama scritto da Nicola ...

Breaking Bad : il film basato sulla Serie cult arriverà - presto - su Netflix : La notizia del ritorno di Breaking Bad ha scosso, in positivo, il cuore dei fan. Come si legge da svariati magazine americani di settore, i personaggi della storica serie tv, torneranno molto presto ...

Come usare con Chrome Serie tv e film di Netflix per imparare le lingue : Le estensioni di Google Chrome non smettono di riservare sorprese. Ora tramite una di queste è possibile utilizzare Netflix Come strumento per apprendere una nuova lingua. Language Learning with Netflix (Lln) è il nome dell’estensione in questione reperibile nello store di Google Chrome. Installandola permetterà, tramite l’uso di Netflix web, la visualizzazione di un doppio sottotitolo durante gli show che l’utente decide di visionare. Con ...

Notizie Serie Tv 13 Febbraio : Dennis Quaid in una Serie comedy di Netflix : Liu sarà Simone una donna elegante e sicura di se ma quando scopre che Karl l'ha tradita il suo mondo viene stravolto. deadline FBI: Most Wanted: Alana de la Garza entra nel cast dello spinoff di FBI ...

Le vacanze di Natale di Netflix con Dennis Quaid : arriva la Serie per le feste : Dennis Quaid raggiunge Jane Fonda, Lily Tomlin di Grace and Frankie e Micheal Douglas e Alan Arkin di The Kominsky Method, nel parco degli attori Hollywoodiani passati a Netflix e sbarcati nel mondo della commedia.Quaid sarà il protagonista di Merry Happy Whatever una commedia in 8 episodi ordinata da Netflix, realizzata nel formato multi-camera, quindi quello più classico della commedia tv dai vecchi Jefferson o Otto Sotto Un Tetto fino ...

5 cose da sapere su Lucifer - Serie tv salvata da Netflix : Lucifero, il dominatore dell'Inferno in quanto angelo caduto, decide di prendersi una pausa dal suo lavoro e arrivare sulla Terra per aiutare la polizia a risolvere enigmatici crimini. Questa è la trama di una delle più controverse serie televisive del momento. Strana si, ma ha anche un suo fascino che, in gran parte, è rappresentato dalla detective Chloe Decker, la bella e brava attrice Lauren German. Di seguito cinque curiosità sulla serie tv ...

Netflix - lanciata petizione per salvare Serie Daredevil : Ciò che rende l'ingresso della Disney nel mondo dello streaming ancora di più interessante è la chiusura dell'acquisizione di Century Fox da parte della Disney, che dovrebbe avvenire all'inizio del ...