Serie D | successo Ciliverghe contro il San Marino

Nuoto di fondo - World Series Doha 2019 : Gregorio Paltrinieri punta al successo con dedica : Domani si ricomincia. Riparte la World Series FINA di Nuoto di fondo da Doha (Qatar) e le attese per l’Italia sono molte, essendo la nostra Nazionale uno dei riferimenti del panorama mondiale della disciplina. Saranno nove gli azzurri a competere: tra gli uomini Gregorio Paltrinieri, Matteo Furlan, Andrea Manzi, Simone Ruffini e Mario Sanzullo mentre tra le donne Arianna Bridi, Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Martina De ...

Basket - Serie A : Trento espugna Venezia dopo un supplementare - successo per Brindisi - la classifica : Basket, Serie A: Brindisi prosegue la propria corsa verso i playoff, vittoria importante per Trento in quel di Venezia Basket, Serie A, si è conclusa la 19ª giornata di campionato. Tra Venezia e Trento è stato spettacolo, una gara molto equilibrata terminata solo dopo un supplementare. Watt ha infatti segnato il canestro che ha portato Venezia all’overtime, ma Trento ha avuto modo di trovare le forze per un nuovo allungo chiudendo la ...

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Milano asfalta Pesaro! Torino torna al successo contro Sassari - Varese espugna Trieste : Prosegue con le altre tre partire in programma questo pomeriggio la 19a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Tutto come da pronostico tra Milano e Pesaro, con la formazione di Pianigiani che ha riscattato la sconfitta a tavolino contro Pistoia ed è tornata al successo anche in campionato. Vittoria importantissima in chiave salvezza per Torino contro Sassari, mentre Varese ha lanciato un significativo segnale di risveglio espugnando il ...

Calcio - Serie A 2019 : Sassuolo-Juventus 0-3 - Khedira - Ronaldo ed Emre Can regalano il successo ai bianconeri : successo importante a Reggio Emilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono imposti contro il Sassuolo 3-0 in trasferta, nella sfida valida per il 23° turno di Serie A 2018-2019, grazie alle marcature di Sami Khedira al 23′, di Cristiano Ronaldo al 70′ e di Emre Can all’85’ dopo aver sofferto inizialmente le iniziative dei neroverdi. Tre punti che consentono ai campioni d’Italia di consolidare ...

Parma-Inter 0-1 - Serie A : Lautaro Martinez la risolve nel finale - i nerazzurri tornano al successo : L’Inter può finalmente tornare a festeggiare dopo un gennaio da incubo e sconfigge il Parma per 1-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono grazie a un gol del subentrato Lautaro Martinez nel finale e rafforzano il terzo posto in classifica con cinque punti di vantaggio su Roma e Lazio in attesa che giochi il Milan (i rossoneri possono portarsi a -4). I ducali rimangono invece in dodicesima posizione e ...

BMW Serie 3 - una storia di successo in 7 capitoli : dal debutto nel 1975 ogni evoluzione un punto di riferimento : Anche perché consentì al pilota italiano Roberto Ravaglia di laurearsi campione del mondo turismo, mentre Winfried Vogt diventava campione europeo e Eric van de Poele campione tedesco. Ravaglia si ...

Il successo di Rocco Schiavone in Germania come Montalbano - boom di ascolti per la Serie con Marco Giallini : Il debutto di Rocco Schiavone in Germania è un successo. La serie con Marco Giallini è la prima italiana, dai tempi de La Piovra, ad andare in onda sul canale pubblico Ard e conquistare il pubblico tedesco. Secondo un comunicato stampa Rai, la prima puntata della stagione, "Pista nera", trasmessa il 26 gennaio, ha totalizzato 3,1 milioni di telespettatori con quasi il 12% di share. Cifre da capogiro che confermano l'alta qualità delle serie ...

Basket - 17^ giornata Serie A 2019 : Venezia passeggia con Pistoia - Varese torna al successo contro Sassari : Nei due posticipi della 17^ giornata della Serie A 2018-2019 di Basket Venezia e Varese hanno ottenuto due importanti vittorie contro Pistoia e Sassari confermandosi nelle posizioni di vertice della classifica. successo fondamentale per Venezia che supera Pistoia con il punteggio di 95-74 e si prende il secondo posto in classifica. La formazione di Walter De Raffaele comincia un po’ contratta e gli ospiti ne approfittano chiudendo in ...

Basket - Serie A : Milano torna al successo : Bologna ko. I risultati della 17giornata : torna a vincere Milano dopo lo stop indolore dal punto di vista della classifica della scorsa settimana. La capolista infatti batte in casa Bologna in un classico della pallacanestro italiana, 94-75 ...

VIDEO Serie A - 21^ giornata : highlights - gol - sintesi. La rimonta incredibile dell’Atalanta contro la Roma e il clamoroso successo del Frosinone : Una ventunesima giornata ricca di emozioni. Riviviamo i gol e le azioni salienti di questo turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 con il pareggio incredibile della Roma e la vittoria clamorosa del Frosinone sul campo del Bologna: CLICCA QUI PER GLI highlights DI ATALANTA-Roma GLI highlights DI BOLOGNA-Frosinone 0-4 BOLOGNA-Frosinone 0-2 IL TERZO GOL DEL Frosinone DI PINAMONTI Il terzo gol in campionato di #Pinamonti, colpo ...

Serie tv : successo di You su Netflix - ma non mancano le polemiche sul protagonista Joe : You, la Serie sbarcata su Netflix dopo Natale, ha riscontrato un successo inaspettato tra gli abbonati alla piattaforma di contenuti streaming online. Secondo i dati di Netflix, si stima che 40 milioni di abbonati hanno visto la stagione nelle prime quattro settimane di permanenza sulla piattaforma. Non solo risultati positivi però, perché You ha raccolto tantissime polemiche, secondo quanto riporta anche Vanity Fair. Questo è avvenuto per un ...

