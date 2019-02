Serie C – Il triste spettacolo del Pro Piacenza | in campo in 7 con il massaggiatore

sportfair

: rewatch perché sono una vacca ma ormai di serie nuove ne guardo poche perchè non ho tempo e ovviamente non ho tempo… - coiboibaeboi : rewatch perché sono una vacca ma ormai di serie nuove ne guardo poche perchè non ho tempo e ovviamente non ho tempo… - dan_grossi : Vent'anni fa partì un'epopea, al timone della gloriosa Unione Sportiva Livorno arrivò un Presidente, un presidente… - elisa09059970 : @thedetectivee Lo speriamo tutti!!! La scena più triste dell'intera serie ?? -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Il Proscende incon 7 giovani per evitare di essere escluso dal campionato diC: la squadra costretta a schierare il, subisce 20 gol dal Cuneo Clamoroso quanto accaduto al Paschiero di Cuneo. Partita surreale nel pomeriggio diC con il Protravolto dal Cuneo per 20 reti a 0. Il punteggio però è non è la cosa peggiore. La squadra ospite si è presentata in trasferta con soli 7 uomini, il numero minimo per poter disputare la partita ed evitare la quarta rinuncia in stagione, quella che avrebbe fatto scattare l’esclusione dal campionato. Il Proha dunque schierato 7 giovani, fra i quali anche Cirigliano, nominato allenatore in, vista la mancanza di un allenatore che, così come gran parte dei giocatori della squadra e dello staff tecnico, a causa degli stipendi non pagati, si è svincolato dalla società. È stato ...