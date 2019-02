Serie C il Pro Piacenza con 7 baby in campo perde 20-0 Gravina ' Sarà l ultima farsa'

Serie C - che farsa a Cuneo : la Pro Piacenza perde 0-20 con 8 ragazzini in campo : Cuneo - Quello che è accaduto oggi in Piemonte è tragicomico: dopo non essersi presentata per ben tre match e perciò rischiando di essere esclusa dal campionato in caso di reiterazione, la Pro ...

Serie C – Il triste spettacolo del Pro Piacenza : in campo in 7 con il massaggiatore - contro il Cuneo finisce 20-0 : Il Pro Piacenza scende in campo con 7 giovani per evitare di essere escluso dal campionato di Serie C: la squadra costretta a schierare il massaggiatore, subisce 20 gol dal Cuneo Clamoroso quanto accaduto al Paschiero di Cuneo. Partita surreale nel pomeriggio di Serie C con il Pro Piacenza travolto dal Cuneo per 20 reti a 0. Il punteggio però è non è la cosa peggiore. La squadra ospite si è presentata in trasferta con soli 7 uomini, il ...

Continua la farsa del Pro Piacenza in Serie C : A Cuneo la squadra è stata battuta 20-0 dopo aver giocato con sette ragazzi in campo, più il massaggiatore, per evitare la radiazione

Serie A - Genoa-Lazio 2-1 : prodezza di Criscito allo scadere : ... comunque valido nell'economia della lotta Champions. Un gol preso nel primo mezzo errore di un giocatore della difesa, un altro su un tiro che arrivava direttamente da casa di Criscito e che è ...

Serie C - Robur Siena-Juventus U23 3-2 : Guberti giustiziere dei piemontesi. Pontedera-Pro Vercelli 0-2 : SIENA - La Juventus U23, complice anche l'inesperienza dei suoi giocatori, perde a Siena gettando alle ortiche un buon primo tempo, carico di emozioni e occasioni da una parte e dall'altra. A passare ...

Prossimo turno Serie A - 25ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (22-24 febbraio) : La venticinquesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, sesta del girone di ritorno, si giocherà tra venerdì 22 e domenica 24 febbraio, ad eccezione di Lazio-Udinese, rinviata a data da destinarsi. Si inizierà venerdì 22 alle ore 20.30 con Mialn-Empoli, poi sabato 23 ci saranno altre due gare: alle ore 15.00 Torino-Atalanta ed alle ore 20.30 Frosinone-Roma. Domenica 24 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Sampdoria-Cagliari, ...

Serie A Spal - Semplici : «Mai parlato degli arbitri - ma qualche problemino c'è» : FERRARA - Leonardo Semplici , tecnico della Spal , è dispiaciuto mentre commenta a Dazn la pesante sconfitta casalinga con la Fiorentina : "Non era mai successo, l'episodio del gol annullato al Var, ...

Probabili Formazioni Serie B / Le scelte di Grosso per il posticipo al Picco : Probabili Formazioni Serie B: le mosse studiate dagli allenatori per le sfide della 24giornata del campionato cadetto, il 16 e 17 febbraio 2019.

Serie A : Spal-Fiorentina 1-4 - Var protagonista nel finale : Veretout, F,, 35' st Simeone, F,, 43' st Gerson, F, Ammoniti : Fares, Cionek, Schiattarella, S,, Edimilson, Veretout, Biraghi, Milenkovic, F, LA CRONACA DEL MATCH