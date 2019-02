Serie C | Cuneo-Pro Piacenza surreale | gli ospiti giocano in otto contro undici

Serie C - Cuneo-Pro Piacenza è un caso : 11 contro 7 e un allenatore del 2000 in panchina : Una domenica di calcio surreale in Serie C . Protagonista suo malgrado il Pro Piacenza , che si è presentato a Cuneo con soltanto 8 calciatori delle giovanili e senza lo staff tecnico. Il motivo va ...

Serie C Girone A - arbitri e programma della 25/a giornata : Olbia e Cuneo in sfida : La 25ª giornata del Girone A di Serie C inizierà con l’anticipo di sabato 9 febbraio alle 20:45 Pontedera - Arezzo, un derby molto importante per la zona play-off. Domenica 10 febbraio si concluderà la sesta giornata di ritorno del campionato 2018/2019 con le rimanenti partite. Si comincerà alle 14:30 con la maggior parte degli incontri, per terminare con le ultime due gare alle 18:30: Piacenza - Albissola e Pisa - Pistoiese. Alle 14:30 di ...

Serie C - Cuneo-Lucchese si recupererà il 20 febbraio alle 14.30 : ROMA - Cuneo - Lucchese sarà rigiocata mercoledì 20 febbraio alle ore 14.30. La gara del ventiquattresimo turno del girone A di Serie C , originariamente prevista per domenica 3 febbraio, era stata ...

Pallavolo - Serie A2 maschile : brutta sconfitta per il Club Italia Crai - gli azzurri cedono in rimonta a Cuneo : CRONACA Per quanto riguarda le scelte iniziali, il coach Monica Cresta ha optato per il sestetto composto da Salsi in palleggio, Stefani opposto, Motzo e Recine schiacciatori, Cianciotta e Mosca al ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : brutta sconfitta per il Club Italia Crai - gli azzurri cedono in rimonta a Cuneo : Amaro in bocca per gli azzurri di Monica Cresta, avanti di due set prima della rimonta di Cuneo che si porta a casa il successo Non bastano le buone risposte fornite nei primi due set al Club Italia Crai, che cede al tie-break dopo aver subito la rimonta dell’Acqua S.Bernardo Cuneo 2-3 (25-21, 25-23, 20-25, 28-30, 10-15). Resterà sicuramente un pizzico di amaro in bocca agli azzurrini dopo questa sconfitta, arrivata dopo essersi imposti ...

Serie A2 Credem Banca : il Club Italia Crai subisce la rimonta di Cuneo e cede al tie-break : CRONACA - Per quanto riguarda le scelte iniziali, il coach Monica Cresta ha optato per il sestetto composto da Salsi in palleggio, Stefani opposto, Motzo e Recine schiacciatori, Cianciotta e Mosca al ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : il Club Italia ospita Cuneo : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai ospita Cuneo nell’anticipo del sabato Nell’anticipo della sesta giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, sabato alle ore 17 (diretta Lega Volley Channel) il Club Italia Crai ospiterà l’Acqua San Bernardo Cuneo. La gara in questione sarà la prima di due match consecutivi che gli azzurrini giocheranno tra le mura amiche, che sarà seguita dalla sfida con Cisano Bergamasco dopo la sosta il 16 ...

Serie C - 5 società penalizzate : -26 al Matera - -4 a Cuneo e Pro Piacenza : ROMA - Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato su segnalazione della CO.VI.SO.C. 5 societa' di Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C , il ...

Serie C - penalizzati cinque club : Matera -26 - quattro punti a Cuneo e Pro Piacenza. Colpite anche Rieti e Reggina : Il Tribunale Nazionale della Federcalcio ha sanzionato su segnalazione della Covisoc 5 società di Lega Pro per diverse violazioni di natura amministrativa. Il Tfn ha inflitto 26 punti di ...

Diretta Cuneo Juventus U23/ Streaming video e tv : le formazioni per il derby piemontese - Serie C - : Diretta Cuneo Juventus U23, Streaming video e tv: per le due squadre piemontesi arriva immediatamente l'occasione di riscattare le ultime sconfitte.

Pallavolo - Serie A1 Femminile : il Club Italia Crai chiude il 2018 con una sconfitta - Cuneo si impone 0-3 : CRONACA Parte forte Cuneo e sullo 0-5 a favore delle ospiti coach Bellano chiama il primo time out della serata. E' Sylvia Nwakalor a muovere il tabellone per il Club Italia Crai , 1-7, . Il video ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : il Club Italia Crai chiude il 2018 con una sconfitta - Cuneo si impone 0-3 : Nessuna vittoria per il Club Italia Crai al termine del girone d’andata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile Il 2018 e il girone di andata della Samsung Volley Cup si chiudono senza vittorie per il Club Italia Crai. Questa sera al Palazzetto del Cnetro Federale Pavesi le azzurrine hanno ceduto 0-3 (18-25, 21-25, 17-25) alla Bosca San Bernardo Cuneo. Presente alla partita anche il ct della Nazionale Davide Mazzanti. CRONACA ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - Novara crolla a Cuneo! Conegliano perde in casa - Scandicci si salva : Santo Stefano davvero pazzo per la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, la 12^ giornata ha regalato grandissime emozioni con ben quattro partite sulle cinque in programma nel pomeriggio che si sono risolte soltanto al tie-break. Colpi di scena, capovolgimenti di fronte, tanto pathos e azioni mozzafiato in campo hanno tenuto compagnia al pubblico che come sempre ha affollato i palazzetti in questo giorno di festa. Clamoroso crollo di Novara ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : decima giornata - Scandicci crolla a Cuneo! Monza batte Brescia : Soltanto due partite nel pomeriggio per la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile visto che gli altri quattro incontri validi per la decima giornata si erano giocati ieri sera. Scandicci sperava di fare bottino pieno contro Cuneo per rimanere al secondo posto a tre punti di distacco da Novara, in coabitazione con Busto Arsizio, ma le toscane crollano incredibilmente sul campo delle piemontesi al tie-break. Una delle grandi favorite per lo ...