Serie B | Lecce show da 0-2 a 3-2 al Livorno | il Cosenza supera la Cremonese

Serie B : Lecce-Livorno 3-2 - Cosenza-Cremonese 2-0 : La domenica pomeriggio della 24ª giornata di Serie B regala una grande gioia ai tifosi del Lecce, capace di rimontare da 0-2 contro il Livorno e portare a casa i 3 punti. Il Cosenza fa sua la sfida ...

Video/ Venezia Lecce - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 23giornata - : Video, Venezia Lecce , risultato finale 1-1, : viene sbloccata dal gol di Citro al minuto 50, passano 60 secondi e gli ospiti pareggiano con gol di Palombi.

Venezia-Lecce : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Venezia-Lecce: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B Cosa aspettarsi Match che vede contrapposte rispettivamente la tredicesima e la terza formazione in classifica. I Leccesi hanno inoltre disputato un match in meno, 20 partite, rispetto alle 21 dei Veneziani. L’andata La doppietta di Simone Palombi allo scadere regalò all’andata la vittoria ai pugliesi per 2-1, dopo un match combattuto e dominato proprio dal ...

Serie B Venezia-Lecce - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : Allenatore: Liverani ARBITRO : Ghersini di Genova IN TV : Dazn ore 21 SEGUI LIVE Venezia-Lecce Classifica Serie B La cronaca

Serie B : Palermo cerca nuovi imprenditori - Lecce alle prese con il dossier arbitri : In Serie B, mentre l'argomento del giorno rimane l'intrecciata e delicata situazione societaria del Palermo, divampa la polemica sugli arbitri per presunti favoritismi che avrebbero avvantaggiato il Brescia, in occasione di alcune gare. Ma andiamo con ordine e parlando del Palermo c'è da confermare la notizia che gli inglesi Richardson e Treacy si sono defilati, lasciando il club in una situazione a dir poco delicata, quando mancano pochi giorni ...

Serie B Lecce - Scavone : «Grazie a tutti - mi avete riempito il cuore» : Lecce - 'Tengo a ringraziare tutto il popolo giallorosso perché in questi giorni mi sono arrivati tantissimi messaggi, a testimonianza della loro vicinanza e questo mi ha riempito il cuore" . Manuel ...

Serie B - Lecce-Ascoli. Scavone perde i sensi - portato via in ambulanza - partita sospesa : LECCE - Lecce-Ascoli, anticipo della 22ma giornata di Serie B, si chiude in anticipo con un grande spavento. Dopo appena 30 secondi, infatti, Manuel Scavone si scontra con Beretta. Cade a terra, perde ...

Serie B : in campo Lecce-Ascoli LIVE : Il Lecce prova l'aggancio in testa ospitando l'Ascoli nell'anticipo della 22/ma giornata. Il Palermo chiude il turno lunedì ospitando il Foggia mentre l'incontro di cartello è a sfida domenica sera ...

DIRETTA LECCE ASCOLI/ Streaming video Rai : occhi puntati su Marco Mancosu - Serie B - : DIRETTA LECCE ASCOLI, Streaming video Rai: allo stadio Via del Mare le due squadre aprono la ventiduesima giornata del campionato di Serie B.