Serie A | Udinese-Chievo 1-0 | gol e highlights

Serie A calcio - i risultati di oggi (17 febbraio) e la classifica : Genoa-Lazio 2-1 - colpi salvezza di Empoli e Udinese : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Spicca la grande vittoria del Genoa contro la Lazio giunta in piano recupero, un pirotecnico 2-1 che permette al Grifone di risalire fino al tredicesimo posto e che invece frena i biancocelesti nella corsa verso un posto nella prossima Champions League (oro occupano il settimo posto). Gli ospiti partono baldanzosi e in un primo tempo avaro di ...

Risultati Serie A – Tris Empoli - Udinese di rigore fra le polemiche : Criscito stende la Lazio allo scadere : L’Empoli supera 3-0 il Sassuolo, l’Udinese soffre contro il Chievo e vince grazie ad un rigore molto contestato, il Genoa batte la Lazio allo scadere: i Risultati della 24ª Giornata di Serie A Dopo il poker della Fiorentina contro la Spal nel lunch match, la 24ª Giornata di Serie A prosegue con un Tris di match interessanti, ricchi di gol ed emozioni. Successo agevole per l’Empoli che liquida il Sassuolo con un netto 3-0 grazie ai gol di ...

Probabili Formazioni Udinese – Chievo Verona - Serie A 17/02/2019 : Probabili Formazioni Udinese – Chievo Verona, Serie A 17/02/2019Sfida salvezza al Friuli: partita decisiva per l’Udinese, mentre anche una vittoria al Chievo potrebbe non bastare vista la distanza dal quart’ultimo posto.UDINE – Nicola schiererà il 3-5-2 con Musso in porta e in difesa Troost-Ekong, Opoku e Nuytinck. Sugli esterni Larsen e D’Alessandro mentre De Paul, acciaccato, potrebbe partire dalla panchina: in ...

Serie A Udinese - infortunio alla caviglia per De Paul : UDINE - Davide Nicola , dopo i guai muscolari di Behrami , anche oggi assente all'allenamento e difficilmente presente domenica contro il Chievo ,, rischia di perdere per l'importatissima gara contro ...

Risultati Serie A 23ª Giornata – Atalanta formato Champions! Finale thriller fra Torino e Udinese : colpo Frosinone : L’Atalanta batte la Spal e diventa la quarta forza del campionato. Il Torino supera l’Udinese in un Finale thriller. colpo in coda del Frosinone: i Risultati dei match della 23ª Giornata di Serie A Il pomeriggio della 23ª Giornata di Serie A regala un poker di match davvero godibili, ricchi di spettacolo e verdetti inaspettati. Apre le danze la sfida delle 12:30 che vede Bologna e Genoa dividersi un pareggio grazie ai gol di ...

Probabili Formazioni Torino – Udinese - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Torino – Udinese, Serie A 10/02/2019Torino e Udinese si sfidano in una gara che promette spettacolo rispetto a quanto visto nelle ultime sfide tra le due squadre.Torino – Mazzarri ripropone Iago con Belotti, mentre in porta ci sarà Sirigu. Difesa a 3 con Izzo, Djidji e Moretti mentre sulle fasce troveranno spazio Aina e Ansaldi. Al centro occasione per Baselli, con Meitè e Rincon.UDINE – Nicola scala De ...

Serie A Udinese - Nicola : «Legato al Torino - ma ora il mio mondo è bianconero» : UDINE - La traballante posizione in classifica costringe l' Udinese a dover far punti contro il Torino in trasferta, domani alle 18. "La capacità di essere squadra e di lavorare come tale è la ...

Serie A - Udinese-Fiorentina 1-1. Gol di Larsen e Fernandes. Lo straziante ricordo di Astori : Nessuno prende il volo ma va bene così: Udinese e Fiorentina pareggiano al termine di una gara nervosa, dove i viola ci hanno provato di più - specie nella ripresa e soprattutto con Chiesa - ma senza crederci abbastanza e che i friulani non avrebbero meritato di perdere. L'1-1 finale matura nella ri

Serie A - Udinese-Fiorentina 1-1 nel nome di Astori. Il quadro completo della giornata : Dopo gli anticipi che hanno visto la vittoria del Napoli sulla Samp e pareggi tra Empoli-Chievo e Juve-Parma, la 22esima di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra la Spal di Leonardo Semplici e il Torino di Walter Mazzarri terminato con uno scialbo 0-0. Alle 15 si sono disputate due partite, combattute, piene di occasioni da rete e tirate fino alla fine. La partita del "ricordo" di Davide Astori, quella tra Udinese e ...

