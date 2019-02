Serie A Spal-Fiorentina 1-4 | succede tutto nella ripresa

Serie A - Spal-Fiorentina 1-4 : gol e polemiche - Var protagonista : Succede tutto nel secondo tempo. A Ferrara la ripresa regala sorprese e colpi di scena. La Fiorentina batte 4-1 la Spal, ma i padroni di casa recriminano perché sul punteggio di 1-1 è stato annullato ...

Serie A - 24° turno : Spal-Fiorentina 1-4 : 14.27 Rimonta Fiorentina in casa Spal tra le polemiche: al 'Mazza' finisce 1-4. Lazzari 'fondamentale' su Biraghi, Cionek stoppa quasi sulla linea Muriel e colombiano che al 33'centra una traversa clamorosa. A segnare è però la Spal: Lafont si oppone a Valdifiori ma non può nulla su Petagna(36').Al 44'risponde Edimilson: botta dal limite e pari. Clamoroso al 76': fallo da rigore su Chiesa,l'azione prosegue e Valoti segna Ma il Var richiama ...

Biglietti SPAL-Fiorentina - come acquistare i tickets per la sfida della 24a giornata di Serie A di calcio : Da una parte la lotta per la salvezza, dall’altra quella per l’Europa. Destini che si incrociano nella sfida della 24a giornata tra SPAL e Fiorentina. I ferraresi sono reduci dalla sconfitta in rimonta contro l’Atalanta e hanno bisogno di tre punti al Paolo Mazza per continuare a mantenere un buon vantaggio rispetto alla terzultima; mentre la Fiorentina ha pareggiato 0-0 contro il Napoli ed è obbligata a vincere per non perdere ...

Serie A - Atalanta-Spal 2-1 - Torino-Udinese 1-0 : gol e highlights - Sky Tg24 - : Soffrono ma conquistano i tre punti sia i bergamaschi contro la Spal, sia i granata che hanno affrontato l'Udinese. Decisivo per i nerazzurri il solito Duván Zapata, mentre Ola Aina e le parate di ...

Serie A : l'Atalanta batte 2-1 in rimonta la Spal e tiene il passo Champions : Arbitro: Massa Marcatori: 8' Petagna, S,, 12' st Ilicic, A,, 35' st Zapata, A, Ammoniti: Hateboer, A,, Missiroli, Valoti , Paloschi, S, LA CRONACA DEL MATCH

Serie A : Atalanta-Spal 2-1 - Sampdoria-Frosinone 0-1 - LA DIRETTA : In campo Atalanta-Spal 2-1 ZAPATA AL 79' Atalanta-Spal 1-1: al 12' del st, Zapata vede il taglio sul secondo palo di Ilicic, cross radente per lo sloveno e palla in rete. Atalanta-Spal 0-1: all'8' pt, ...

Atalanta-SPAL : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie A : Atalanta-SPAL: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie A Domenica 10 Febbraio 2019 alle ore 15:00 si gioca, allo Stadio Atleti Azzurri d’ Italia di Bergamo, il match valido per la 23a giornata di Serie A tra Atalanta e SPAL. Partita importante per i padroni di casa, che devono vincere per provare a guadagnare la zona Champions League o, in ogni caso, per non cedere posizioni importanti nel discorso Europa. Match importante anche ...

Probabili Formazioni Atalanta – Spal - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Atalanta – Spal, Serie A 10/02/2019Atalanta e Spal si sfidano all’Atleti Azzurri: i padroni di casa inseguono il sogno Europa ma avranno di fronte una Spal in salute. Nell’andata, netta vittoria dei ferraresi.BERGAMO – Gasperini recupera Ilicic, e lo schiera con Gomez e Zapata. In porta ci sarà Berisha, mentre in difesa spazio a Mancini con Palomino e Toloi. Gosens e Hateboer sulle fasce, al centro ...

Parma-Inter - 23ma di Serie A : incubo Gervinho per il pericolante Spalletti : C'è grande attesa a Parma per la sfida con l'Inter: è un momento davvero difficile per l'Inter di mister Luciano Spalletti dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio ai rigori e la sorprendente sconfitta interna contro il Bologna (0-1, rete di Santander) in campionato. La trasferta di Parma, valida per il ventitreesimo turno di serie A, potrebbe anche essere fatale all'allenatore di Certaldo in caso di sconfitta....Continua a leggere

Serie A Spal - Missiroli è la colonna della mediana : Nel 3-5-2 disegnato da Semplici sono stati tanti gli interpreti nei 18 mesi di Serie A [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Tutto sulla Spal Classifica ...

Biglietti Atalanta-Spal - come acquistare i tickets per la ventitreesima giornata di Serie A di calcio : Si giocherà domenica alle ore 15 l’incontro tra Atalanta e Spal, valido per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2018-2019. La partita mette di fronte due formazioni dalla situazione di classifica differente: gli orobici stanno lottando per il quarto posto con Milan e Roma, e si trovano oggi quinti a 35 punti, mentre i ferraresi si collocano quattordicesimi a quota 22. Dato il momento delle due squadre, una vittoria degli uomini ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : guai per Torino e Spal : Squalificati Serie A – E’ andata in scena la 22^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Si ferma la Juventus, non il Napoli che ha accorciato dalla prima posizione. Nel frattempo sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, sono ben 10 i calciatori che salteranno la prossima partita: stiamo parlando di Nkoulou (Torino), Felipe (Spal), Duncan ...

Serie A - Inter-Bologna 0-1 : Santander inguaia Spalletti : MILANO - È sempre più crisi per l' Inter , incapace di uscire da un inizio 2019 da incubo. Dopo il 6-2 rifilato al Benevento negli ottavi di Coppa Italia solo delusioni nel nuovo per i nerazzurri, ...

Serie A Spal - Semplici : «Peccato non aver vinto - Torino grande squadra» : FERRARA - Il pareggio contro il Torino , condito da una bella prestazione della squadra, ha soddisfatto il tecnico della Spal Leonardo Semplici . Fermare i granata, reduci da una striscia di vittorie ...