Serena Rossi si commuove per il regalo di Olivia Bertè | “Mimì ce l’aveva sempre con sé

Matrimonio in vista per Serena Rossi e Davide Denevuto - la proposta arriva in diretta tv. Tutto merito di Mara Venier : Una proposta di Matrimonio in diretta televisiva, a Domenica In (Rai1) per Serena Rossi. L’attrice era ospite di Mara Venier e stava ripercorrendo con lei la storia dell’amore che la lega a Davide Denevuto da più di dieci anni. Una relazione da cui è nato anche un bambino, Diego, di due anni. Manca una sola cosa per suggellare l’unione, il Matrimonio. E ci ha pensato la conduttrice, con la sua proverbiale schiettezza, a scucire ...

DomenicaIn - telefonata a sorpresa per Serena Rossi dal suo compagno Davide Devenuto : "Nel 2020 ti sposo - organizza Mara Venier" : telefonata in diretta a DomenicaIn ma soprattutto a sorpresa per Mara Venier e la sua intervistata, Serena Rossi che, dopo aver parlato della sua infanzia inizia a raccontare del suo amore Davide Devenuto, l'attore conosciuto sul set di Un Posto Al Sole con il quale Serena è fidanzata da circa 10 anni.I due hanno un bambino, Diego, di poco più di due anni, ma quel che manca è il matrimonio. Quando arriva un telefonino in studio, Mara ...

Serena Rossi commossa a Domenica In : “La paura non mi paralizza” : Domenica In: Serena Rossi parla di nuovo del film in cui ha interpretato Mia Martini Ha rilasciato una lunga e toccante intervista oggi Serena Rossi a Domenica In, dove è tornata a parlare, ovviamente, del ruolo che ha interpretato con grande successo nel film Io sono Mia, appunto quello dell’indimenticata Mia Martini. “Hai avuto paura? Temevi un po’ il confronto o il giudizio da parte del pubblico?” ha chiesto a tal ...

DAVIDE DEVENUTO/ Il compagno di Serena Rossi : 'Ci siamo innamorati lontano da Upas' : DAVIDE DEVENUTO, noto al pubblico di Un posto al sole per il ruolo di Andrea Pergolesi, è il compagno della splendida Serena Rossi, con cui ha un figlio.

Mia Martini - Serena Rossi e la brutale accusa : 'Io sono Mia? Chi ha sbagliato. E adesso...'. Fa i nomi : Per la Rai, un trionfo. Si parla di Io sono Mia , la fiction su Mia Martini , che ha incassato 7,7 milioni di telespettatori per uno share del 31% su Rai 1 . La protagonista che interpreta la mitica e ...

