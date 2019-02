Se Mara Venier organizza il matrimonio di Serena Rossi e Davide Devenuto

Domenica In - lo strazio in diretta da Mara Venier : Mia Martini fa crollare in lacrime Serena Rossi : Ha emozionato i telespettatori di Raiuno, ora Io sono Mia e il ricordo di Mia Martini fa lo stesso con quelli di Domenica In . In studio da Mara Venier c'è Serena Rossi , la sbalorditiva interprete ...

Domenica In - Mara Venier rivela il bel gesto di Ultimo : “E’ stato l’unico a farlo” : La conduttrice ha preso le difese del cantante che nella scorsa puntata del programma dedicata a Sanremo 2019 non si è...

DomenicaIn - telefonata a sorpresa per Serena Rossi dal suo compagno Davide Devenuto : "Nel 2020 ti sposo - organizza Mara Venier" : telefonata in diretta a DomenicaIn ma soprattutto a sorpresa per Mara Venier e la sua intervistata, Serena Rossi che, dopo aver parlato della sua infanzia inizia a raccontare del suo amore Davide Devenuto, l'attore conosciuto sul set di Un Posto Al Sole con il quale Serena è fidanzata da circa 10 anni.I due hanno un bambino, Diego, di poco più di due anni, ma quel che manca è il matrimonio. Quando arriva un telefonino in studio, Mara ...

Ultimo - il bel gesto nei confronti di Mara Venier : “L’ho apprezzato” : Ultimo e il bel gesto nei confronti di Mara Venier: la conduttrice felice a Domenica In Nel corso della puntata di Domenica In del 17 febbraio, Mara Venier fa sapere al pubblico di aver ricevuto una telefonata di Ultimo. Quest’Ultimo ha preferito non prendere parte alla puntata speciale del Festival di Sanremo, che vedeva alla […] L'articolo Ultimo, il bel gesto nei confronti di Mara Venier: “L’ho apprezzato” ...

Domenica In - ospiti 17 febbraio : Mara Venier fa pace con Arisa : ospiti Domenica In domani: Mara Venier invita Arisa dopo il forfait a Sanremo Dopo il grandissimo successo ottenuto la scorsa settimana in diretta dall’Ariston di Sanremo, Mara Venier ha preparato una puntata ricca di ospiti per la puntata di Domenica In del 17 febbraio. Il talk sarà dedicato, ancora una volta, al 69esimo Festival; in studio ci saranno alcuni cantanti e giornalisti per fare l’ennesimo bilancio di questa edizione. ...

Simone Cristicchi da l'appuntamento a Mara Venier domani a Domenica in (Video Blogo) : Enrico Nigiotti, Serena Rossi, Arisa, Laura Chiatti, Olivia Bertè la sorella di Mia Martini e Simone Cristicchi sono gli ospiti della puntata di domani di Domenica in, lo storico contenitore di varietà della prima rete della televisione pubblica guidato da Mara Venier.Proprio Simone Cristicchi, attraverso TvBlog, ha voluto fare un video dove annuncia la sua presenza nella puntata di domani di Domenica in, dove canterà il suo bellissimo pezzo ...

Domenica In - da Mara Venier l'altra sorella Bertè : i racconti di Olivia su Mimì : Tra gli ospiti di Domenica 17 febbraio anche Arisa, Enrico Nigiotti, Cristicchi, Laura Chiatti e Serena Rossi per un omaggio...

Jerry Calà - Mara Venier e la gag mai vista a Sanremo con Albano e Romina : “Avevamo preparato uno sketch formidabile, ma la morte di Claudio Villa bloccò tutto”. Jerry Calà racconta a Stracult un retroscena riguardante la serata finale del Festival di Sanremo del 1987.L’attore e Mara Venier, sua moglie dell’epoca, furono chiamati a presentare sul palco Albano e Romina Power, in gara con il brano “Nostalgia canaglia”, poi classificatosi terzo dietro a "Si può dare di più" di Morandi-Tozzi-Ruggeri e "Figli" di Toto ...