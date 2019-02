Sci di fondo | Coppa del Mondo Cogne 2019 | Bolshunov stravince la 15 km | indietro De

Sci di fondo - I complimenti del Presidente FISI a Pellegrino e De Fabiani : 'spettacolo di sport' : ... Cervinia ha ospitato una doppia tappa di Coppa del mondo di snowboardcross e la Thuile tornerà ad avere nella prossima stagione due tappe di Coppa del mondo femminile di sci alpino. La Regione deve ...

Sci di fondo - Kerttu Niskanen a segno nella 10 km in tecnica classica di Cogne : La trentenne finlandese ha conquistato il suo secondo successo in Coppa del Mondo, dopo il primo posto nello stage di Lenzerheide, datato gennaio 2014. In un'altra giornata da cartolina, con il sole ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Cogne 2019 in DIRETTA : grande attesa per Francesco De Fabiani : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile e della 15 km maschile a tecnica classica che si disputano a Cogne, ultimi due appuntamenti di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di Seefeld. Entrambe le gare si disputano con partenza a intervalli Al femminile c’è attesa per capire quali potrebbero essere le azzurre in grado perlomeno di ben figurare alla prossima rassegna iridata, stante l’assenza di una vera e propria ...

Sci di fondo – Kerttu Niskanen a segno nella 10 km in tecnica classica di Cogne : Kerttu Niskanen vince la 10 km in tecnica classica di Cogne: «vittoria arrivata a sorpresa, nel mio posto preferito» Kerttu Niskanen ha vinto la 10 chilometri in tecnica classica di Cogne. La trentenne finlandese ha conquistato il suo secondo successo in Coppa del Mondo, dopo il primo posto nello stage di Lenzerheide, datato gennaio 2014. In un’altra giornata da cartolina, con il sole a illuminare il Gran Paradiso, Niskanen ha vinto un po’ a ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo – I complimenti del Presidente FISI a Pellegrino e De Fabiani : “spettacolo di sport” : Roda: “complimenti a Cogne, abbiamo vissuto uno splendido spettacolo di sport” Il Presidente Flavio Roda, presente a Cogne per la storica doppietta messa a segno da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani nella sprint e più in generale a sostenere la squadra azzurra, ha fatto i complimenti al Comitato Organizzatore per la due giorni di competizioni. “E’ stato un fine settimana veramente emozionante, sia per le ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo - Scardoni prima tra le azzurre nella 10 km in tecnica classica : Scardoni è ancora la migliore delle azzurre a Cogne: 14esima davanti a Ganz, mai così bene in una 10 km in tecnica classica Lucia Scardoni è di nuovo la migliore delle azzurre a Cogne, nella seconda e ultima gara della tappa di Coppa del Mondo. Dopo l’ottavo posto nella sprint in tecnica libera, la veneta chiude 14esima la 10 km in tecnica classica con un ritardo di 1’09” dalla vincitrice Kertttu Niskanen e ottiene così ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Cogne 2019 : nella 10 km tc femminile si impone la finlandese Kerttu Niskanen. Lucia Scardoni 14ma davanti a Caterina Ganz : Va alla finlandese Kerttu Niskanen col tempo di 27’24″8 la 10 km tc femminile con partenza ad intervalli valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo disputata a Cogne: la sciatrice finnica precede l’elvetica Nadine Faehndrich di 3″0 e la russa Natalia Nepryaeva di 12″6. Sette le azzurre in gara: la migliore è Lucia Scardoni, 14ma a 1’09″5, davanti a Caterina Ganz, 15ma a 1’12″1. A punti ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Cogne 2019 in DIRETTA : Niskanen vince tra le donne - alle 12.30 De Fabiani : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile e della 15 km maschile a tecnica classica che si disputano a Cogne, ultimi due appuntamenti di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di Seefeld. Entrambe le gare si disputano con partenza a intervalli Al femminile c’è attesa per capire quali potrebbero essere le azzurre in grado perlomeno di ben figurare alla prossima rassegna iridata, stante l’assenza di una vera e propria ...

Una festa meravigliosa il concerto dei L'Orage a Cogne con Confcommercio Vda in occasione della Coppa del Mondo di Sci di fondo : ... come ho avuto più volte modo di ribadire, perché conferma la bontà del nostro operato e la nostra costante presenza a fianco degli associati per rilanciare l'economia locale, anche con iniziative ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Cogne 2019 in DIRETTA : Francesco De Fabiani testa la forma verso i Mondiali : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile e della 15 km maschile a tecnica classica che si disputano a Cogne, ultimi due appuntamenti di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di Seefeld. Entrambe le gare si disputano con partenza a intervalli Al femminile c’è attesa per capire quali potrebbero essere le azzurre in grado perlomeno di ben figurare alla prossima rassegna iridata, stante l’assenza di una vera e propria ...

Sci di fondo oggi - 10 e 15 km Cogne 2019 : orari d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo : Dopo la spettacolare doppietta di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani nella sprint di ieri, il weekend di Coppa del Mondo di Cogne si conclude con l’accoppiata 10 km femminile-15 km maschile, entrambe a tecnica classica. Per l’Italia ci sarà la possibilità di vedere in azione De Fabiani, apparso già in ottima forma nella gara di ieri e alla caccia di buone sensazioni in vista degli ormai prossimi Mondiali di Seefeld. Ci ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in vetta - Bolshunov a -176. De Fabiani settimo! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +158 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...