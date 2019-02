Sci alpino | Mondiali 2019 Massimo Rinaldi | “Buon bottino dell’Italia | contento delle

Sci alpino - dopo i Mondiali riparte la Coppa del Mondo. Il calendario e le date delle gare fino al termine della stagione : Si sono conclusi i Mondiali 2019 di sci alpino ma la stagione non è ancora terminata per questo sport, manca ancora un mese di gara e ci aspetta una parte finale di Coppa del Mondo davvero molto scoppiettante con ben tre weekend sulle nevi prima delle attesissime Finali di Soldeu (13-17 marzo) dove verranno assegnate definitivamente le Sfere di Cristallo. Il Circo Bianco ripartirà subito martedì 19 febbraio con il City Event di Stoccolma ...

Sci alpino – Parla Massimo Rinaldi - il ds della Nazionale : “bilancio positivo - ma grossa delusione per le piste della discesa” : Massimo Rinaldi, direttore sportivo della Nazionale di sci Alpino, ha rilasciato il suo autorevole commento al termine dei Mondiali di Are Il direttore sportivo della Nazionale di sci Alpino, Massimo Rinaldi, traccia un bilancio al termine dei Mondiali di Are “Da quando ho preso in mano la gestione sportiva dello sci Alpino, siamo partiti con uno zero a Beaver Creek, poi è arrivata la medaglia di Sofia Goggia a St. Moritz e qui ad ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Stefano Gross : “Ho sciato con il sorriso” - Alex Vinatzer : “Soddisfatto per la seconda manche” : Con lo slalom maschile di oggi si sono ufficialmente conclusi i Mondiali di sci alpino 2019 di Are. L’ultima gara ha visto la sinfonia austriaca con la tripletta composta da Marcel Hirscher, Michael Matt e Marco Schwarz. Per l’Italia, invece, com’era preventivabile, sono arrivate poche buone notizie. Il miglior risultato lo ha centrato Stefano Gross, mentre Manfred Moelgg e Giuliano Razzoli hanno fatto fatica. Ottima seconda ...

Scialpinista precipita in un canale : recuperato dal soccorso alpino - ha riportato diversi traumi : Uno Scialpinista austriaco venticinquenne residente a Mauthen è scivolato precipitando per un centinaio di metri mentre risaliva con i ramponi un canale che dal vallone della Cjanevate conduce verso la Cima di Mezzo, nel gruppo del Monte Coglians. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.45 e l’allarme è stato dato da alcuni scialpinisti che si trovavano nel vallone poco lontano ed hanno assistito alla caduta. Tra questi c’erano ...

Mondiali Sci alpino - Hirscher oro in slalom. Tripletta Austria : 2° Matt - 3° Schwarz : Doveva solo amministrare l'enorme vantaggio accumulato nella prima manche e Marcel Hirscher ha eseguito il compitino con la sua consueta classe. Il campione Austriaco ha vinto l'oro nello slalom ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Marcel Hirscher campione iridato per la terza volta in slalom. Eguagliato Stenmark : Marcel Hirscher si laurea campione del mondo di slalom per la terza volta in carriera. Ad Are (Svezia) il 29enne si è preso la rivincita dopo l’argento in gigante e ha preceduto i connazionali Michael Matt e Marco Schwarz: per l’Austria si tratta di una tripletta storica, mai verificatasi in passato in questa disciplina in una rassegna iridata. Il sette volte vincitore della Coppa del Mondo generale (che tra qualche settimana ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica finale. Svizzera e Norvegia al primo posto - Italia quinta : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. Di seguito il Medagliere dei Mondiali 2019 di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Mondiali 2019 in DIRETTA. Hirscher a caccia del record di Stenmark. Azzurri per la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove si conclude il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Sono molti i pretendenti al trono, a partire da Marcel Hirscher, dominatore delle ultime stagioni in Slalom ma ancora a secco di ori, come la sua Austria, ad Are, per poi arrivare a ...

Sci alpino - slalom maschile Mondiali 2019 : Marcel Hirscher demolisce gli avversari e ipoteca l’oro. Azzurri lontani : Tutta l’Austria si è aggrappata al suo campione e Marcel Hirscher non sta deludendo il suo paese. Gli austriaci sono ancora alla ricerca della prima medaglia d’oro ai Mondiali di sci alpino ad Are ed ecco che Hirscher si mette al comando nettamente della prima manche dello slalom maschile. Una prestazione eccezionale quella del vincitore delle ultime sette Coppe del Mondo, che ha inflitto distacchi elevatissimi a tutti gli avversari. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Mondiali 2019 in DIRETTA. Hirscher marziano : distacchi abissali a tutti i rivali. Pinturault il più vicino. Azzurri lontani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove si conclude il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Sono molti i pretendenti al trono, a partire da Marcel Hirscher, dominatore delle ultime stagioni in Slalom ma ancora a secco di ori, come la sua Austria, ad Are, per poi arrivare a ...

Sci alpino – Coppa Europa - Reisinger vola in classifica dopo la discesa a Crans Montana : Delago 13ª : Reisinger domina in Coppa Europa: trionfa in discesa a Crans Montana e va a +301 su Melesi. Nadia Delago 13ª Elisabeth Reisinger trionfa ancora in Coppa Europa e mette le mani sul trofeo portandosi a +301 sull’azzurra Roberta Melesi. L’austriaca classe 1996 porta a casa il sesto successo stagionale nella competizione vincendo la seconda discesa consecutiva disputata a Crans Montana, come del resto aveva fatto in quella di ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Elisabeth Reisinger concede il bis nella discesa di Crans Montana in un festival austriaco e svizzero : L’austriaca Elisabeth Reisinger completa la doppietta e vince anche la seconda discesa libera di Crans Montana, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Sulla pista svizzera è andato in scena un festival delle padrone di casa e delle atlete austriache, che hanno monopolizzato tutte le prime sette posizioni, e addirittura nove delle prime dieci. La vincitrice di ieri ha concesso il bis con il tempo di 1:13.52, precedendo di 11 ...

LIVE Sci alpino - Slalom Mondiali 2019 in DIRETTA : Hirscher per la rivincita - scontro titanico con Kristoffersen e Noel. Vai Vinatzer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove si conclude il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Sono molti i pretendenti al trono, a partire da Marcel Hirscher, dominatore delle ultime stagioni in Slalom ma ancora a secco di ori, come la sua Austria, ad Are, per poi arrivare a ...

Sci alpino - Slalom maschile Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Ultimo show ed ultima gara nei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Guardando al calendario, in principio si pensava che lo Slalom maschile si sarebbe trasformato nella consacrazione per Marcel Hirscher, per una inevitabile doppietta iridata. Il fuoriclasse austriaco si sarebbe presentato, quindi, già con la medaglia d’oro del gigante al collo, pronto per scrivere una nuova pagina di storia dello sci, pronto per il successo nella ...