Scatti come pallottole Vito Liverani | il cowboy della fotografia

Perfette le macro su Huawei Mate 20 con aggiornamento 183 : come migliorano gli Scatti : Il Huawei Mate 20 riceve un nuovo aggiornamento migliorativo, più che gradito, visto che migliora la qualità delle macro ossia degli scatti ottenuti a distanza ravvicinata come nel caso di un fermo immagine ad un fiore o un oggetto qualsiasi in natura oppure no. Nella giornata di ieri, avevamo parlato dello stesso identico adeguamento software destinato al modello Huawei Mate 20 Pro. A distanza di circa 24 ore, la distribuzione giunge anche per ...