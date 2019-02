Sanremo | Mara Venier sbotta a Domenica In | ' Chi non si è presentato non ha avuto rispetto'

Jerry Calà - Mara Venier e la gag mai vista a Sanremo con Albano e Romina : “Avevamo preparato uno sketch formidabile, ma la morte di Claudio Villa bloccò tutto”. Jerry Calà racconta a Stracult un retroscena riguardante la serata finale del Festival di Sanremo del 1987.L’attore e Mara Venier, sua moglie dell’epoca, furono chiamati a presentare sul palco Albano e Romina Power, in gara con il brano “Nostalgia canaglia”, poi classificatosi terzo dietro a "Si può dare di più" di Morandi-Tozzi-Ruggeri e "Figli" di Toto ...

Mara Maionchi - "Loredana Bertè meritava i primi tre"/ "Sanremo? Mahmood sorpresa - Baglioni invece.." : Mara Maionchi si dispiace per la canzone di Loredana Bertè che avrebbe meritato secondo lei di finire fra le prime tre ecco cosa dice

Domenica In - effetto Sanremo sugli ascolti : nonostante il buco del "cartello" è record per Mara Venier : nonostante alcuni dei protagonisti in gara sul palco dell’Ariston abbiano dato buca a Mara Venier, ieri lo speciale Sanremo di Domenica In ha fatto il boom di ascolti: 5.214.000 spettatori nella prima parte per una share del 28.5%, 4.620.000 nella seconda per il 27% di share e 4.589.000 nella terza

Domenica In - effetto Sanremo sugli ascolti : nonostante il buco del 'cartello' è record per Mara Venier : nonostante alcuni dei protagonisti in gara sul palco dell'Ariston abbiano dato buca a Mara Venier , ieri lo speciale Sanremo di Domenica In ha fatto il boom di ascolti : 5.214.000 spettatori nella ...

Mara Venier : nuovo record di ascolti per Domenica In grazie a Sanremo : Domenica In: ascolti record dal Festival di Sanremo per Mara Venier La puntata del 10 febbraio di Domenica In ha segnato un record di ascolti, grazie all’ondata positiva generata dalla 69esima edizione del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni che ha ottenuto una media del 49,38% e 10.622.000 telespettatori. Dati di ascolto festivalieri per Mara Venier che ha condotto lo speciale di Domenica In, in diretta dal Teatro Ariston, seppur con ...

Sanremo 2019 : Ultimo si scontra contro i giornalisti e non si presenta da Mara Venier : Sanremo 2019, il cantante Ultimo non avrebbe preso bene il suo secondo posto e in conferenza stampa se la sarebbe presa anche con i giornalisti. La sua polemica sarebbe legata al ‘caso-televoto’, ma dopo gli attacchi ai giornalisti la sua protesta, a quanto pare, è continuata anche a Domenica In dove il cantante si sarebbe dovuto esibire con la sua canzone ‘I tuoi particolari’. Ultimo diserta Domenica In: ecco che cosa è successo Il cantante, ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè salta Domenica In : ecco perché e la reazione di Mara Venier : Loredana Bertè non si presenta a Domenica in e, con lei, anche altri artisti danno forfait da Mara Venier. Qualcuno in studio ipotizza un gesto di solidarietà con la cantante 'per l'ingiustizia subita ...

Sanremo - Bertè diserta Domenica In. Mara Venier : 'Non devi soffrire' : Oltre a Ultimo anche non si presenta a nel suo speciale Sanremo . E questo ha fatto sfogare in diretta che ha confessato la sua preferenza verso di lei: 'Mi dispiace molto Loredana che tu non sia qui. ...

Sanremo 2019 - Enrico Nigiotti a Mara Venier : “Sei il mio sogno proibito da quando ero ragazzino” : Enrico Nigiotti, ospite a Domenica In durante la classica domenica post sanremese in diretta dall’Ariston, non si lascia scappare l’occasione di fare un complimento a Mara Venier: “Sei il mio sogno proibito da quando sono ragazzino”. E il complimento fa sorridere Mara che replica: “Dai, tirami un po’ su… Vedi come sto” (riferendosi al mal di gola e alla mancanza di voce, ndr). Poco prima, anche ...

Sanremo 2019 - a Domenica In Achille Lauro a Mara Venier : “Sei una donna meravigliosa”. E lei : “Ma ce l’hai la ragazza?” : Achille Lauro sul palco di Domenica In si lancia in un bel complimento a Mara Venier: “Sono onorato di essere qui con te Mara, è incredibile. Sei un’icona della tv e prima dietro le quindi dicevo “ragazzi ma vi rendete conto che tra poco incontrerò Mara?”. La Venier ovviamente sorride compiaciuta e lui incalza: “Davvero Mara, per me è un onore essere con te“. “Dolcissimo”, come lo definisce Alberto ...

Mara Venier sta male : a rischio la puntata di Domenica In su Sanremo : Mara Venier problema di salute: la conduttrice è rimasta senza voce Ancora problemi di salute per Mara Venier. Dopo il colpo della strega che l’ha torturata la scorsa settimana, ora la conduttrice veneziana è rimasta senza voce. Da giorni la presentatrice è completamente afona a causa di una laringite acuta. Un grosso impiccio che potrebbe […] L'articolo Mara Venier sta male: a rischio la puntata di Domenica In su Sanremo proviene da ...

Mara Venier sta male prima di Domenica In a Sanremo : “Che botta…” : Festival di Sanremo: domani salta Domenica In? Mara Venier malata Come accaduto anche la scorsa settimana, Mara Venier sta male anche oggi, a poche ore dall’inizio dello speciale di Domenica In a Sanremo. Domani infatti la signora della Domenica cambierà location e trasmetterà in diretta il fortunato rotocalco di Rai 1 direttamente dal palco dell’Ariston, come da tradizione. Tuttavia, tutto potrebbe anche saltare: il motivo? Mara ...

Sanremo 2019 - la diretta della quarta serata : maratona di duetti senza grandi emozioni. Solo Ligabue scalda l’Ariston : La serata del Festival dedicata ai duetti raccontata minuto per minuto. La Giuria d’onore alla fine premia il miglior duetto: Motta con Nada. Fischi in platea

Sanremo 2019 - Mannoia in trionfo con il brano scritto da Amara. Nuovo tour da Firenze : Nel giorno della sua pubblicazione online come video, il palco del Festival di Sanremo ha lanciato il Nuovo brano di una superospite amatissima dal pubblico: Fiorella Mannoia . "Il peso del coraggio" ...