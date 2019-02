Sanremo | dopo il Festival la proposta di legge Lega | “In radio una canzone italiana ogni

Lega - dopo Sanremo il progetto di legge 'In radio una canzone italiana ogni tre' : dopo il festival di Sanremo in versione 'sovranista' nel segno dei cantanti made in Italy, la Lega chiede di non affidare nuovamente la direzione artistica a Claudio Baglioni e di modificare i ...

La confessione di Arisa a Verissimo dopo Sanremo 2019 : “Lascerei la carriera per amore” (video) : La rivelazione di Arisa a Verissimo spiazza anche Silvia Toffanin. Approdata in studio dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo in Mi sento bene, Rosalba Pippa si è lasciata andare a una serie di confessioni che riguardano la sua vita privata e il suo futuro. Nonostante ci sia un lunghissimo tour ad attenderla, tra club e teatri, l'artista di Pignola non ha dimenticato il suo desiderio di formare una famiglia per il quale sarebbe ...

Anna Tatangelo dopo Sanremo confessa : «Con Gigi D'Alessio abbiamo ritrovato l'equilibrio» : Anna Tatangelo racconta a Verissimo la sua esperienza sanremese confessando di essere stata molto emozionata. La cantante spiega che i momenti più emozionanti sono stati legati ai ricordi...

ENRICO NIGIOTTI / Video - dopo Sanremo nei teatri con Cenerentola - Domenica In - : dopo l'esperienza di Sanremo, ENRICO NIGIOTTI è pronto per il suo nuovo tour Cenerentola e altre storie. Il 17 febbraio sarà di nuovo ospite a Domenica In.

Le fiction da record di Ra1 dopo l'onda lunga di Sanremo : C erto c'è l'onda lunga di Sanremo, ma anche le difficoltà del principale competitor: sta di fatto che nella settimana successiva al Festival Rai1 conserva una netta leadership fra le reti generaliste,...

Patty Pravo e Gigi D’Alessio ospiti a Ora o mai più - ripartono i duetti dopo la pausa Sanremo : Anche Patty Pravo e Gigi D'Alessio ospiti a Ora o mai più per la nuova puntata in onda dopo la pausa di Sanremo 2019 al quale ha partecipato anche La ragazza del Piper in duetto con Briga in Un po' come la vita. Tre sono gli artisti che hanno conquistato il primo posto nella classifica dell'ultima puntata di Ora o mai più andata in onda prima della pausa, per volere del televoto ma anche dei coach della seconda edizione che hanno votato la ...

Sanremo Young - Mahmood non si presenta dopo il trionfo al Festival : colpo durissimo per la Rai : Mahmood , il vincitore dell'ultimo Sanremo , non è stato bene e non si è presentato a Sanremo Young . L'artista era stato annunciato, insieme all'attore americano John Travolta, come uno degli ospiti ...

Federica Carta dopo Sanremo : «A vent’anni non ci sono polemiche» : Federica CartaFederica CartaFederica CartaFederica CartaFederica CartaFederica CartaFederica CartaFederica CartaFederica CartaFederica CartaFederica CartaFederica CartaFederica CartaFederica Carta sorride felice, non sembra neanche troppo stanca. Ha solo la voce un po’ giù come unico segno fisico del suo passaggio al Festival di Sanremo. Lì, in coppia con il rapper Shade, ha presentato il brano Senza Farlo apposta che, a poco più di una ...

Federica Carta dopo Sanremo più soddisfatta che mai : Giovane ma con le idee chiare, è salita sul palco di Sanremo insieme a Shade con "Senza Farlo Apposta" con cui si è piazzata diciottesima, Federica Carta però si dice soddisfatta della sua esperienza sul palco dell'Ariston. "Io sono molto soddisfatta; in realtà mi sono divertita, l'ho affrontata forse nel migliore dei modi, senza troppe aspettative e senza troppe ansie". Della classifica finale non si cura: il suo singolo ha oltre 5 milioni di ...

Ornella Vanoni dopo Sanremo : “Non ho più niente da dimostrare!” : Ornella Vanoni fa un chiarimento dopo la sua ospitata a Sanremo e torna a Ora o mai più Andrà in onda domani sera, sabato 16 febbraio, la quarta puntata di Ora o mai più 2019 con Amadeus, gli otto artisti in gara e i loro nove coach (uno in più rispetto agli allievi, perchè i Ricchi e Poveri sono in due). E proprio alla vigilia del ritorno del seguitissimo show musicale di Rai1 dopo la pausa sanremese, è proprio uno dei maestri a rompere il ...

Ultimo a Webnotte dopo Sanremo : “Non sono stato in grado di gestirla - pago il fatto di essere schietto” : Ultimo a Webnotte, dopo il 2° posto al Festival di Sanremo 2019. L'artista racconta il suo Ultimo anno in musica, quello che lo ha portato dal trionfo tra le Nuove Proposte del Festival, con Il ballo delle incertezze, all'annuncio di un concerto allo Stadio Olimpico di Roma passando per un tour sold out nei palazzetti dello sport della penisola. Niccolò non aveva mai pensato di poter fare una tournée nei palasport sold out e una data allo ...

Irama fa una confessione dopo Sanremo : “Mi ritirerò per un po’” : Sanremo 2019: Irama dopo il successo fa un clamoroso annuncio Irama è stato un grandissimo protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo. Difatti il cantautore ha conquistato tutti con il suo pezzo intitolato “La ragazza con il cuore di latta”. E oggi sui social ha colto l’occasione per ringraziare i suoi fan per l’affetto ricevuto. Ma non è finita qua perchè Irama ha poi fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza ...

